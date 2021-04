National Geographic duidt verband tussen vogels, vrouwen in West-Afrika en jouw handcrème

Op 22 april is het Earth Day. Op deze dag zendt National Geographic een speciale programmering uit met onder andere de gloednieuwe documentaire 'Birds, Bees & Business'.

De documentaire laat zien wat het verband is tussen onze zeep, onze trekvogels en vrouwen in Afrika. Creatieveling Eddy Zoëy en content creator en model Lauren Lewis reizen hiervoor naar de Sahel in West-Afrika. Daar waar eerst een rijk landschap was met veel bomen en planten, lijkt het nu meer een woestijn. Oogsten mislukken en de vrouwen, die sheaboter maken en verkopen, zien hun inkomstenbron verdwijnen. Trekvogels vinden er minder insecten om te eten.

Eddy en Lauren gaan de trekvogels achterna en onderzoeken hoe het herstel van het savanne landschap de vogels in onze achtertuin helpt en inkomsten voor lokale vrouwen veilig stelt.

Geniet mee van hun reis naar West-Afrika en bekijk 'Birds, Bees & Business' op donderdag 22 april om 22.00 uur op National Geographic tijdens Earth Day.