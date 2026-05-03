Een intense en ongefilterde kijk op elke fase van een misdaadzaak in mei Crime+Investigation

Vanaf mei duik je in een reeks indrukwekkende true crime-series die je meenemen tot diep in de kern van echte misdaadzaken. Het nieuwe seizoen van 'Court Cam' is vanaf 1 mei elke vrijdag om 22.00 uur te zien en toont de meest spraakmakende en vaak explosieve momenten uit Amerikaanse rechtszalen.

Op 3 mei start 'Crime in Progress' waarin onderzoeken in realtime worden gevolgd via rauwe bodycam-, dashcam- en bewakingsbeelden. Van de eerste melding tot aan de rechtszaak - je ziet het elke zondag om 21.00 uur. Direct aansluitend om 22.00 uur kijk je naar 'Cold Case Files', waar onopgeloste zaken met behulp van moderne technieken opnieuw worden onderzocht om alsnog gerechtigheid te brengen. Vanaf 14 mei biedt 'Interrogation Raw' elke donderdag om 22.00 uur een indringende blik in de verhoorkamer, waar rechercheurs hun strategieën en beslissende momenten stap voor stap toelichten. Je ziet het allemaal binnenkort op tv-zender Crime+Investigation.

'Court Cam'

Vanaf 1 mei elke vrijdag om 22.00 uur

'Court Cam' neemt je mee naar de meest spraakmakende en dramatische rechtbankmomenten van Amerika. Van explosieve uitbarstingen tot confronterende uitspraken van rechters: je ziet het zoals het écht gebeurde.

De serie, gepresenteerd door Dan Abrams, gaat verder dan alleen de beelden. Door de interviews met rechters, getuigen en slachtoffers wordt het verhaal achter de gebeurtenissen onthuld.

Zo krijg je een indringend en compleet beeld van de meest intense, emotionele en vaak schokkende momenten die ooit in de rechtszaal zijn vastgelegd.

'Crime in Progress'

Vanaf 3 mei elke zondag om 21.00 uur

'Crime in Progress' volgt onderzoeken zoals ze zich écht ontvouwen: in realtime, uitsluitend verteld via ruwe bodycam-, dashcam- en bewakingsbeelden.

Elke aflevering brengt het volledige verloop van een zaak in beeld, zonder naspelen of voice-over. Van de eerste 112-melding tot aan de uitspraak in de rechtbank: elke wending, beslissing en confrontatie wordt rauw en ongefilterd vastgelegd.

Het resultaat is een intense kijkervaring die je op het puntje van je stoel houdt. Je beleeft van dichtbij de druk en verantwoordelijkheid waarmee agenten in split seconds levensbepalende keuzes moeten maken, en krijgt zo een unieke, allesomvattende blik op elke zaak.

'Cold Case Files'

Vanaf 3 mei elke zondag om 22.00 uur

Hoe schokkend een misdaad ook is, de krantenkoppen verdwijnen uiteindelijk. Voor familie en vrienden blijft het verlies, en het verlangen naar gerechtigheid, echter altijd bestaan.

'Cold Case Files', van het team achter 'Investigative Reports', duikt diep in het verleden en volgt rechercheurs die proberen nieuw leven te blazen in onopgeloste zaken. Met behulp van de nieuwste DNA-technologie en een onverzettelijke vastberadenheid zoeken zij naar nieuwe aanknopingspunten.

Hun doel: alsnog gerechtigheid brengen en daders berechten – soms tientallen jaren na de misdaad.

'Interrogation Raw'

Vanaf 14 mei elke donderdag om 22.00 uur

In de verhoorkamer wordt een zaak gewonnen of verloren. 'Interrogation Raw' duikt in de subtiele wendingen van enkele van de meest intrigerende verhoren ooit vastgelegd.

Elke aflevering neemt je direct mee de ruimte in, waar rechercheurs live commentaar geven en inzicht bieden in hun strategieën. Ze onthullen stap voor stap de tactieken, spanningsopbouw en beslissende momenten die zich binnen die vier muren afspelen.

Het resultaat is een indringende kijkervaring, waarin niets verborgen blijft en elke blik, stilte en vraag van cruciaal belang kan zijn.

