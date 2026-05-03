Mis in mei geen enkele afspraak op STAR Channel

zondag 3 mei 2026

Een spookachtige stad laat niemand gaan. De bewoners vechten om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg te vinden, maar ze moeten ook de bedreigingen van het omringende bos overleven.

NIEUW SEIZOEN
FROM S4


Kijk deze serie vanaf 11 mei, elke maandag om 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
BELOW DECK MEDITERRANEAN S10

De serie volgt de bemanningsleden aan boord van een luxe privéjacht terwijl ze eersteklas service bieden aan rijke gasten tijdens het charterseizoen. De jonge bemanningsleden moeten leren om samen te werken terwijl ze de onvermijdelijke drama’s trotseren die komen kijken bij het delen van nauwe ruimtes. Hoewel de baan veeleisend is, biedt het de bemanning de kans om de spectaculaire bezienswaardigheden van de Middellandse Zee te ervaren.

Kijk deze serie vanaf 14 mei, elke donderdag om 20.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
BIG SKY

Privédetectives Cassie Dewell en Cody Hoyt werken samen met zijn vervreemde vrouw en ex-agent Jenny om twee ontvoerde zussen in Montana te vinden en een seriemoordenaar te stoppen.

Kijk deze serie vanaf 21 mei, elke donderdag om 21.00 uur op STAR Channel.

NIEUW SEIZOEN
AMERICAN DAD S17

Stan Smith is een CIA-agent in Langley Falls (Virginia) die leeft voor nationale veiligheid. Zijn gezin, een pratende goudvis en een alien uit Area 51 zorgen voor chaos terwijl hij terrorisme probeert te stoppen.

Kijk deze serie vanaf 30 mei, elke zaterdag om 20.00 uur op STAR Channel.

ONGOING
DOCTOR ODYSSEY

Max is de nieuwe dokter aan boord van een luxe cruiseschip waar het personeel hard werkt en volop van het leven geniet. Het is alle hens aan dek voor Max en zijn klein maar indrukwekkend medisch team wanneer ze mijlenver uit de kust varen en worstelen met unieke medische noodgevallen en elkaar.

Kijk deze serie elke woensdag om 21.00 uur op STAR Channel.

ONGOING
WILL TRENT S3

De vondeling Special Agent Will Trent van de GBI heeft een zware jeugd gehad in de jeugdhulpverlening. Hij wil anderen dit besparen en heeft het hoogste scoringspercentage bij de GBI.

Kijk deze serie elke dinsdag vanaf 20.00 uur op STAR Channel.

COMPETITIE
KKD PLAY OFFS

Op 1, 2, 9, 10, 13, 16, 20 & 23 mei zijn de play offs van de Keuken Kampioen Divisie te zien op STAR Channel.


