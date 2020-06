'Mysteries of the Deep' op Discovery

De oceanen op onze aarde zijn de bron van talloze onopgeloste mysteries. Van schepen of zelfs vliegtuigen die zonder spoor verdwijnen tot onverklaarbare afwijkingen diep onder water.

In de nieuwe serie 'Mysteries of the Deep' bespreekt Jeremy Wade, de ervaren en extreme visser, de meest opmerkelijke mysteries en tracht ze te verklaren. Jeremy heeft als missie om de waarheid boven water te halen!

'Mysteries of the Deep', vanaf vrijdag 5 juni om 21.30 uur op Discovery.