Mysteries, maffia en meesterlijke ontsnappingen in oktober bij The HISTORY Channel

Oktober staat in het teken van mysteries, maffia en meesterlijke ontsnappingen. Vanaf 8 oktober kun je elke dinsdag om 21.25 uur kijken naar 'Beyond Skinwalker Ranch', waarin Dr. Travis Taylor en zijn team sinds 2020 UAP's en paranormale fenomenen onderzoeken.

Na verbluffende, maar onvolledige resultaten breiden ze hun zoektocht wereldwijd uit om het mysterie verder te ontrafelen.

Op 10 oktober start 'The Mafia and Britain', gepresenteerd door Ross Kemp. In deze documentaire verkent hij de banden tussen het Verenigd Koninkrijk en de maffia, onthult hij maffia-activiteiten op onverwachte plekken en volgt hij wereldwijd sporen van zwart geld en drugs. Kemp belicht ook de rol van het VK in de oprichting van de Amerikaanse maffia.

De serie is vanaf donderdag 10 oktober om 20.30 uur wekelijks te zien, gevolgd door nieuwe serie 'American Godfathers: The Five Families' om 21.25 uur. Deze documentaire, gepresenteerd door Michael Imperioli, onderzoekt de opkomst en ondergang van New York's maffiafamilies. Gebaseerd op Selwyn Raab's boek, verkent de serie hun geschiedenis en interne machtsstrijd met archiefbeelden en interviews.

Ook nieuw in oktober is de serie 'Great Escapes with Morgan Freeman'. In deze achtdelige serie onderzoekt Freeman beroemde gevangenisuitbraken, zoals die van Duivelseiland en Sobibor. De serie maakt gebruik van interviews en Unreal Engine-technologie voor een realistische reconstructie van de ontsnappingen en de obstakels die de gevangenen moesten overwinnen. De serie is vanaf 14 oktober elke maandag om 21.25 uur te zien op The HISTORY Channel.

Skinwalker Ranch is nu het middelpunt van onderzoeken naar UAP (Unidentified Anomalous Phenomena) en paranormale verschijnselen. Sinds 2020 werken Dr. Travis Taylor en zijn onderzoeksteam onafgebroken om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen, analyseren en decoderen.

Hun experimenten hebben verbluffende resultaten opgeleverd, maar niet genoeg om het geheim van de ranch volledig te ontrafelen. Daarom hebben ze besloten om hun zoektocht naar antwoorden uit te breiden.

Om een breder perspectief te krijgen en grotere datasets op te bouwen, gaat het Skinwalker-team bewijs zoeken van soortgelijke fenomenen die op gelijkaardige locaties over de hele wereld zijn gevonden. Ze zijn niet langer tevreden met wachten tot ze doelwit worden... het is tijd om verder te gaan dan Skinwalker.

De serie bestaat uit 8 afleveringen van elk 60 minuten.

Ross Kemp onderzoekt de diepgewortelde relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de maffia in deze nieuwe documentaire voor The HISTORY Channel.

Maffiabazen, capo's en huurmoordenaars wonen overal in het VK, vaak op de meest onwaarschijnlijke locaties: van woonwagenparken tot schoenenwinkels, van half vrijstaande huizen tot coffeeshops.

Ross reist de hele wereld over om de sporen van zwart geld en drugs te volgen, langs een complex pad waar geschiedenis en globalisering elkaar ontmoeten. Hij onthult de ware aard van de band tussen het Verenigd Koninkrijk met de maffia.

In de Verenigde Staten leert Ross over de rol die het Verenigd Koninkrijk speelde in de oprichting van de maffia aldaar door de Britse export van alcohol tijdens de drooglegging, de banden tussen de Vijf Families en de beruchte Britse Kray-tweeling in de jaren 1960 en over de val van de Amerikaanse maffia door de federale RICO wet en de impact die dat had op de Colombiaanse drugskartels.

De serie bestaat uit vijf afleveringen van elk 60 minuten.

'American Godfathers: The Five Families', geproduceerd en ingesproken door Emmy Award-winnende acteur Michael Imperioli, is een driedelige documentaireserie van zes uur over het ontstaan, de opkomst en de ondergang van de vijf maffiafamilies in New York City. Deze families waren meer dan vijftig jaar lang betrokken bij elk aspect van de georganiseerde misdaad in Amerika: van smokkel en drugshandel tot afpersing en gokken.

De serie is gebaseerd op Selwyn Raab's bestseller ‘Five Families: The Rise, Decline and Resurgence of America's Most Powerful Mafia Empires’ en biedt een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de maffia, te beginnen met hun wortels in Sicilië. In elke aflevering van twee uur wordt op levendige wijze de geschiedenis en het verbreken van de ‘omerta’ erecode beschreven, samen met de constante, gewelddadige machtsstrijd binnen elk van de vijf families.

Aan de hand van archiefbeelden, geluidsopnamen, reconstructies en openhartige interviews met auteurs zoals Raab zelf, historici, deskundigen, rechtshandhavers, getuigen en voormalige maffialeden, krijgen kijkers een kijkje in de keuken van de machtigste criminele organisatie van de twintigste eeuw.

De serie bestaat uit 3 afleveringen van elk 120 minuten.

'Great Escapes with Morgan Freeman' is een achtdelige serie van The HISTORY Channel, gepresenteerd en geproduceerd door Morgan Freeman. De vijfvoudig Academy Award genomineerde en eenmalig Academy Award winnende acteur heeft honderden films en televisierollen op zijn naam.

Een van zijn beroemdste en meest geliefde optredens was in ‘Shawshank Redemption’, een film over de lotgevallen van een groep gevangenen in de fictieve Shawshank staatsgevangenis.

In deze serie onderzoekt Freeman echte gevangenisuitbraken die veel media-aandacht hebben getrokken. Je ziet van dichtbij wat de gevangenen moeten doorstaan bij hun ontsnappingspogingen. Beroemde ontsnappingen van locaties zoals Duivelseiland, tijdens de Vietnamoorlog, en het vernietigingskamp Sobibor tijdens de Tweede Wereldoorlog worden gereconstrueerd, waarbij Freeman ter plaatse de gebeurtenissen onderzoekt.

De serie laat van dichtbij zien waar de gevangenen tijdens hun ontsnapping tegenaan lopen, met interviews met de gevangenen zelf, hun familie, hun celgenoten en de bewakers en gevangenismedewerkers die bij elke zaak betrokken zijn. De serie maakt gebruik van de nieuwe softwaretechnologie Unreal Engine om de gevangenissen levensecht na te bootsen.

Ook binnenkort te zien:

AMERICAN PICKERS - vanaf 2 september op doordeweekse dagen om 17.00 uur

CURSE OF SKINWALKER RANCH - vanaf 17 september elke dinsdag om 20.30 uur

SECRETS OF THE HELLS ANGELS - vanaf 25 september elke woensdag om 22.20 uur