MTV presenteert reunie 'Ex on the Beach: Double Dutch All Stars'

MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch All Stars' loopt ten einde en wordt groots afgesloten met een reŁnie. Tijdens de reŁnie kunnen fans achter alle juicy details komen.

In MTV's 'Ex on the Beach: Double Dutch' gaan acht sexy singles uit Nederland en België naar een prachtige vakantiebestemming. In de villa kunnen ze genieten van waar ze in de villa kunnen genieten van alle luxe, zon en lust, tot de tablet of terror toeslaat. Dit zorgt voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger aan exen om de vakantie van de singles tot een hel te maken.

Kijkers hoeven niet verdrietig te zijn na de laatste aflevering van MTV's 'Ex on the Beach: Double Dutch All Stars'. De serie 'Ex on the Beach: Double Dutch Stunt!' brengt ons namelijk terug naar waar het allemaal begon, van seizoen 1 tot seizoen 10. Kijk vanaf zondag 16 juni iedere dag om 23.00 uur een aflevering.

Tijdens de reünie, na de laatste aflevering van 'Ex on the Beach: Double Dutch', krijgen fans antwoord op hun grootste vragen: hoe zit het tussen Ivory en Lesley? Welk groot nieuws maakten Ayleen en Lie bekend? En wat houdt de 'situationship' tussen Luca en Megan in?

MTV's 'Ex On the Beach: Double Dutch All Stars' wordt geproduceerd door No Pictures Please voor MTV Entertainment Studios in samenwerking met Tigris Media als productiepartner in digitale content en Whizkid als formateigenaar.

Bekijk de exclusieve première van deze fan-favoriet op zondag 9 juni om 22.00 uur op MTV.