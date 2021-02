MTV lanceert nieuwe show 'Celebrity Bumps: Famous & Pregnant'

Foto: MTV - © ViacomCBS 2021

Zet jezelf schrap, want MTV komt in maart met de gloednieuwe show 'Celebrity Bumps: Famous & Pregnant'. In de met sterren bezaaide serie volgt MTV zes beroemde stellen tijdens hun avonturen rondom ouderschap.

Fans van reality tv kunnen rekenen op een indrukwekkende cast, waaronder MTV's 'Ex on the Beach' deelnemer Charlotte Dawson, 'Big Brother UK' ster Kate Lawler en 'Love Island''s Marcel Somerville. 'Celebrity Bumps: Famous & Pregnant' gaat begin maart wereldwijd in première en is vanaf dinsdag 9 maart wekelijks om 22.30 uur te zien op MTV in Nederland en België.

In 'Celebrity Bumps: Famous & Pregnant' documenteert MTV de reis van zes beroemde stellen naar het ouderschap. MTV-fans zullen tijdens de show kunnen genieten van de hoogte- en dieptepunten die plaatsvinden vóór de geboorte van de kinderen, van echo's en babyborrels tot het magische moment waarop de pasgeborene naar huis wordt gebracht. De show toont kijkers met behulp van interviews, zelf gefilmde videodagboeken en meer de pieken en dalen van zwangerschap en brengt hen dichterbij hun favoriete sterren dan ooit.

De all-star cast bestaat uit:

- Dochter van comedy legende Les Dawson en voormalig 'MTV Ex on the Beach'-ster Charlotte Dawson en haar verloofde Matt Sarsfield.

- Voormalig Olympiër Perri-Shakes-Drayton en Mike Edwards van 'Big Brother Nigeria'.

- Radiopresentator en 'Big Brother UK'-winnaar Kate Lawler met haar verloofde Boj.

- Voormalig 'Love Island'-ster en voormalig Blazin 'Squad-rapper Marcel Somerville en zijn influencer-vriendin Rebecca Vieira.

- Voormalige castleden van 'The Only Way is Essex' Shelby Tribble en Sam Mucklow.

- De 'X-Factor' en 'I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!' ster Jake Quickenden en zijn vriendin Sophie Church.

'Celebrity Bumps: Famous & Pregnant', vanaf 9 maart iedere dinsdagavond om 22.30 uur te zien op MTV in Nederland en België.