MTV lanceert digitale Black Lives Matter serie met onder andere Little Mix zangeres Leigh-Anne Pinnock

MTV lanceert deze week een nieuwe 10-delige videoserie om de wereldwijde Black Lives Matter-beweging te ondersteunen. In 'MTV Generation Change: Black Lives Matter' delen onder andere Leigh-Anne Pinnock, Munroe Bergdorf, Ray BLK, Nathan Henry, Duckie Thot en Serious Klein hun eigen ervaringen en vertellen zij wat er nodig is om een positieve verandering te creŽren.

De videoserie maakt deel uit van de 'MTV Generation Change'-campagne die jonge mensen wereldwijd een stem geeft en in samenwerking met internationale artiesten, influencers, realitysterren en changemakers ingaat op belangrijke hedendaagse kwesties zoals klimaatverandering, LGBTQIA+ rechten, geestelijke gezondheid, economische ongelijkheid en meer.

De eerste aflevering van 'MTV Generation Change: Black Lives Matter' met Little Mix zangeres Leigh-Anne Pinnock is aanstaande zaterdag om 12:00 uur te zien via de Facebook pagina van MTV Nederland. Internationaal is de 10-delige serie ook te volgen via Channel 5 en de verschillende platformen van MTV en BET.