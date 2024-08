MTV kondigt meer mega-artiesten aan voor de 2024 VMAS

De Braziliaanse funksensatie en VMA Award-winnaar Anitta, de 5-voudige Latin GRAMMY en GRAMMY Award-winnaar, Karol G, de hiphopper en 1997 Video Vanguard-winnaar LL Cool J en de GRAMMY-genomineerde en 2-voudige VMA's-winnaar Shawn Mendes sluiten zich aan bij de reeds bevestigde artiesten Katy Perry, Benson Boone, Camila Cabello, Chappell Roan, GloRilla, Halsey, Lenny Kravitz, LISA, Rauw Alejandro & Sabrina Carpenter.

De VMAs vinden plaats op woensdag 11 september in de UBS Arena in New York. Nederlandse fans kunnen de show live bekijken op donderdag 12 september vanaf 02.00 uur ‘s nachts op MTV, na de start van de pre-show om 00.30 uur.

ANITTA

De wereldwijde sensatie Anitta brengt haar kenmerkende Braziliaanse funk voor het derde jaar naar het legendarische MTV-podium met een medley van ‘Savage Funk’ en ‘Alegria’, plus de wereldpremière van ‘Paradise’ met gastoptredens van Fat Joe, DJ Khaled en Tiago PZK. Vorig jaar sierde ze het podium tweemaal - eerst met een energieke medley van haar Funk Generation-hits ‘Used To Be,’ ‘Funk Rave’ en ‘Grip’, gevolgd door de baanbrekende K-pop-Latin-crossover performance ‘Back For More’ met TOMORROW X TOGETHER. In 2022 won Anitta als eerste Braziliaan ooit een ‘VMA’. Dit jaar strijdt ze voor haar derde opeenvolgende ‘Best Latin'-overwinning, van haar drie nominaties vallen er twee binnen die categorie.

KAROL G

De wereldberoemde artiest en Billboard Woman of the Year 2024, KAROL G, staat klaar om een krachtige terugkeer te maken naar het MTV-podium. Vorig jaar won de vijfvoudige Latin GRAMMY en GRAMMY Award-winnaar haar eerste Moon Person voor ‘Best Collaboration’ samen met Shakira. Toen maakte zij een indrukwekkend VMAs-debuut met een zwoele uitvoering van ‘Oki Doki’ / ‘Tá Ok.’ Ze brak records met haar ‘Mañana Será Bonito’ World Tour - de meest winstgevende Latijnse tournee door een vrouw in de boxscore-geschiedenis - en ze blijft een onuitwisbare indruk achterlaten in de muziekindustrie. Haar baanbrekende album ‘Mañana Será Bonito’ maakte haar de eerste vrouw, en slechts de tweede artiest ooit, die de Billboard 200 aanvoerde met een volledig Spaanstalig album. Dit jaar staat ze op het punt haar tweede Moon Person en haar eerste overwinning in de categorie ‘Best Latin’ binnen te halen.

LL COOL J

Na het epische 50-jarig jubileum van de Hip-Hop-tribute van vorig jaar - en zijn eerste ‘VMAs’- optreden in meer dan 25 jaar - zal de Video Vanguard-winnaar van 1997 terugkeren naar het legendarische MTV-podium. LL Cool J laat in een niet te missen optreden zijn nieuwe muziek van zijn aankomende album THE FORCE horen. LL is de eerste Hip-Hop-artiest die 10 opeenvolgende platina-plus albums behaalde en hij won zijn eerste Moon Person in 1991 voor ‘Best Rap.’

SHAWN MENDES

Vooruitlopend op de release van zijn vijfde studioalbum, het langverwachte gelijknamige album 'Shawn', zal de GRAMMY-genomineerde en 2-voudige VMAs-winnaar een grote terugkeer maken naar het MTV-podium. Het is de eerste keer dat hij zijn nieuwe album tijdens een televisieoptreden laat horen. Shawn Mendes heeft vele onvergetelijke momenten op het VMAs-podium, waaronder: 'There’s Nothing Holdin’ Me Back' (2017), 'In My Blood' (2018) en 'If I Can’t Have You' en 'Señorita' (2019) - en meest recentelijk zijn 'Summer of Love'-samenwerking met Tainy in 2021.

MTV VMAs-nominaties

De MTV VMAs beloont muziek en artiesten die het afgelopen jaar de muziekindustrie hebben getransformeerd. Van de genomineerden neemt Taylor Swift de leiding met 10 nominaties, gevolgd door Post Malone (9); Ariana Grande, Eminem en Sabrina Carpenter (6); Megan Thee Stallion en SZA (5) en LISA, Olivia Rodrigo en Teddy Swims (4).

Vanguard Award

Katy Perry is uitgegroeid tot een icoon in de popcultuur en heeft indrukwekkende cijfers behaald in haar carrière, zoals 115 miljard streams en meer dan 27 miljard weergaven op verschillende platforms. Ook heeft ze wereldwijd meer dan 70 miljoen albums verkocht. Katy Perry is een van de vijf artiesten van de RIAA (Recording Industry Association of America) die de ‘100 Million Certified Songs’-club hebben bereikt, en heeft zes singles en één album met de felbegeerde ‘Diamond’-certificering. Katy Perry ontvangt dit jaar de ‘Video Vanguard Award’ en zal tijdens de LIVE-show een medley van de grootste hits van haar carrière ten gehore brengen.

Stemmen

Fans kunnen tot vrijdag 30 augustus stemmen op hun favoriete artiesten in 15 genderneutrale categorieën via vote.mtv.com. Onder deze categorieën valt ook de felbegeerde 'Video of the Year'. Gedurende de show is het mogelijk om nog te stemmen voor 'Best New Artist'.

9/11 Herdenking

Dit jaar zal MTV opnieuw de non-profitorganisatie 9/11 Day ondersteunen tijdens de 23e herdenking. 9/11 Day organiseert op 11 september de nationale dag van dienst en herdenking in de Verenigde Staten. Daarnaast steunt de organisatie Tuesday’s Children, die de families bijstaat die door 9/11 zijn getroffen.