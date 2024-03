MTV introduceert eerste ex van 'Ex On The Beach Double Dutch All Stars'

MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch' keert terug met een exclusief All Stars-seizoen. Het seizoen gaat in premiŤre op zondag 7 april om 22.00 uur op MTV Nederland en BelgiŽ, en om 23.00 op mtv.nl.

De originele cast bestaat uit Ayleen, Elias, Ivory, Luca, Maxim, Michelle, Shirley en Yara-Nour. Zij reizen naar een adembenemende villa in Colombia voor negen afleveringen, gevolgd door een reünie. De eerste ex die zich bij de originals voegt zal niemand minder dan Megan zijn.

In 'Ex On The Beach: Double Dutch All Stars' gaan acht bekende, sexy singles uit Nederland en België naar het prachtige Colombia waar ze in de villa kunnen genieten van alle luxe, zon en lust, tot de tablet of terror toeslaat. Dit zorgt voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger aan exen om de vakantie van de singles tot een hel te maken.

Mak kennis met de eerste Ex:

Megan (23) @MeganDesaever

'Ik weet dat als ik meedoe het een topseizoen wordt.'

Deze realityqueen staat te popelen om zich als eerste aan te sluiten bij de originals. Tijdens haar vorige deelname was ze vroegtijdig het programma uitgestapt voor de liefde. Daar heeft ze nu spijt van, want ze had graag voor meer drama willen zorgen en meer lust willen uitoefenen in de villa. Megan is een echte catch! Ze is echter erg snel verliefd omdat ze het moeilijk vindt om alleen te zijn. Wie weet hoe lang deze liefde duurt?

'MTV's Ex On the Beach: Double Dutch All Stars' gaat op zondag 7 april om 22.00 uur exclusief in première op MTV Nederland, België en op MTV.NL. Daarnaast is het vanaf dinsdag 9 april te zien op Videoland en Streamz.