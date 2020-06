'MTV Cribs' keert terug met profvoetballers Axel Witsel, Andreas Pereira en Lieke Martens

MTV is terug met een speciale nieuwe reeks van de internationale hitshow 'MTV Cribs'! Fans krijgen in 'MTV Cribs: Footballers Stay Home' een exclusief kijkje in het leven van wereldberoemde profvoetballers.

Gedurende de reeks geven professionals als Axel Witsel, Andreas Pereira, Lieke Martens en Jesse Lingard een rondleiding door hun huis, laten ze zien wat er nou precies in hun koelkast ligt, en geven zij tips om tijdens deze bijzondere tijden fit te blijven.

'MTV Cribs: Footballers Stay Home' is vanaf dinsdag 9 juni wekelijks om 22.30 uur te zien op MTV. In de eerste aflevering geeft niemand minder dan de Nederlandse Lieke Martens, die in 2017 nog door FIFA werd benoemd tot de beste voetbalster ter wereld, fans een kijkje in haar leven. De populaire Belgische voetballers Axel Witsel en Andreas Pereira zijn op dinsdag 16 juni en dinsdag 23 juni aan de beurt. De profvoetballers filmen, wegens de huidige omstandigheden, zichzelf gedurende deze bijzondere reeks, terwijl zij op afstand worden begeleid door het productieteam van OTRO Studios. De volledige lijst van deelnemende voetballers is hieronder te vinden.

'MTV Cribs: Footballers Stay Home':

Dinsdag 9 juni: Jesse Lingard & Lieke Martens

Dinsdag 16 juni: Axel Witsel & Pierre-Emerick Aubameyang

Dinsdag 23 juni: Paulo Dybala (& vriendin Oriana Sabatini) & Andreas Pereira

Dinsdag 30 juni: David Luiz & Lucas Moura

'MTV Cribs: Footballers Stay Home', vanaf 9 juni iedere dinsdag om 22.30 uur op MTV.