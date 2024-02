MTV brengt exclusieve documentaire uit ter ere van Bob Marley

De maand februari staat in het teken van Bob Marley. Op 6 februari zou de Jamaicaanse singer-songwriter 79 zijn geworden en daarom wordt hij geŽerd met een film over zijn leven: 'Bob Marley: One Love' (vanaf 14 februari in de bioscoop).

Naar aanleiding van deze release presenteert MTV op woensdag 7 februari om 19.00 uur een speciale aflevering van de serie 'Behind the Music', gewijd aan de iconische artiest.

'Behind the Music: Bob Marley'

'Behind the Music: Bob Marley' vertelt het verhaal van het reggae-icoon aan de hand van nooit eerder vertoond materiaal, waaronder foto's, films, nieuwsvideo's, beelden van optredens en meer. De aflevering bevat exclusieve interviews met verschillende personen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de carrière van Marley. Zo horen we Bunny Wailer, medeoprichter van The Wailers, Keith Richards, I-Three-vocalisten Judy Mowatt en Marcia Griffiths, ska-artiest Joe Higgs, reggaehistoricus Roger Steffens, advocaat en vriend Diane Jobson, auteur Chris Salewicz, geluidstechnicus Tony Platt, vriend Neville Garrick, producer Coxsone Dodd, vrienden en muziekredacteurs Danny Sims en Cindy Breakspeare. Ook komen natuurlijk Bob's moeder, Cedella Booker, vrouw Rita Marley en kinderen Sharon, Ziggy en Stephen voorbij.

Over Bob Marley

Bob Marley groeide op met zijn alleenstaande moeder in een bescheiden woning op het Jamaicaanse platteland. Later verhuisde Marley samen met zijn moeder naar de wijk Trenchtown in Kingston. In Kingston ontmoette hij de toen nog jonge reggae-iconen Bunny Wailer en Peter Tosh. Het trio vormde de groep The Wailers die eind jaren ‘60 de beste band van het land werd genoemd.

Marley omarmde de Rastafari-religie, gekenmerkt door dreadlocks en marihuanarituelen. Hij vocht tegen onderdrukking en onrecht met krachtige en inspirerende muziek, maar was nog steeds alleen bekend in Jamaica – totdat Chris Blackwell, oprichter van Island Records, Marley ontdekte en introduceerde aan de wereld.

Marley en zijn vrouw waren erg invloedrijk in Jamaica en weigerden zich aan te sluiten bij wat zij zagen als een corrupt politiek toneel. Ze werden in 1976 bij een mislukte moordaanslag beschoten. Een jaar later ging Marley op wereldtournee, waar hij het nieuws kreeg dat hij aan kanker leed. Ondanks dat hij een operatie en behandeling onderging, verspreidde de ziekte zich naar zijn hersenen en longen. Uiteindelijk werd de meest levendige stem van reggae op 11 mei 1981 tot zwijgen gebracht.

MTV’s baanbrekende muziekdocumentaireserie keert op indrukwekkende wijze terug en biedt de perfecte gelegenheid om te ontdekken wat er schuilgaat achter de mythe van deze legendarische grootheid. In een speciale aflevering die het leven belicht van een van de invloedrijkste iconen in de muziek.

'Behind the Music: Bob Marley' is op woensdag 7 februari om 19.00 uur te zien op MTV.