Mogelijke datum 'Friends'-reünie bekend

Mogelijke datum 'Friends'-reŁnie bekend

Foto: VIER - © SBS Belgium 2019

De langverwachte comeback van de populaire Amerikaanse sitcom 'Friends' kan mogelijk in augustus opgenomen worden. Dat vertelde David Schwimmer, Ross in de serie, in 'The Tonight Show'.

Door het coronavirus werden de opnames al uitgesteld, maar nu geeft Schwimmer de fans toch wat hoop. 'Er zijn plannen om de comeback in augustus op te nemen', aldus Schwimmer. 'Op dit moment wachten we nog even af tot we zeker zijn dat we de reünie op een veilige manier kunnen laten gebeuren in augustus. Als dat niet het geval is, stellen we onze plannen nog wat uit', besluit David Schwimmer.



Bron: Het Nieuwsblad