'Misfit 3: De Finale' is binnenkort te zien op Netflix

'Misfit'-fans opgelet! Netflix kondigt in samenwerking met Splendid Film en NewBe aan dat deel drie van de succesvolle 'Misfit'-reeks binnenkort naar Netflix komt. 'Misfit 3: De Finale' ging 4 december in release in de bioscoop, maar het publiek kreeg vanwege de lockdown nauwelijks kans om hun favoriete high school film te bekijken.

Fans kunnen hun hart ophalen, want het eerste en tweede deel van de 'Misfit'-trilogie zijn al beschikbaar op Netflix. De film is geregisseerd door Erwin van den Eshof en de cast van 'Misfit 3: De Finale' bestaat onder meer uit Djamila, Niek Roozen, Jolijn Henneman, Fenna Ramos, Jill Schirnhofer, Bente Fokkens, Nienke van Dijk, Tinne Oltmans, Nick Schilder, Jeroen van Koningsbrugge, Hanwe, Nicolette Kluijver, Buddy Vedder, Rico Verhoeven en Edson da Graça.

Julia (Djamila), Nick (Niek Roozen) en Sterre (Jolijn Henneman) beginnen het schooljaar goed: ze hebben een contract bij een platenlabel en mogen optreden in een grote nationale liveshow. Totdat na een fusie van de twee scholen iedereen van het Olympus College bij hen op het Hoogland komt, inclusief hun eeuwige rivale Babette (Tinne Oltmans). Alle squads staan op zijn kop en terwijl Babette haar nummer 1 positie terug probeert te winnen, raken de Misfits bevriend met de verlegen Tara (Nienke van Dijk). De Misfits moeten alles op alles zetten om bij elkaar te blijven en hun droom te volgen om de finale van de internationale muziekwedstrijd, de TMA's, te winnen.

Producenten Thomas Wolff (Splendid Film) en Jeroen Koopman (NewBe): 'Bij elke aankondiging van een nieuwe Misfit film stromen er altijd direct honderden vragen binnen wanneer de film op Netflix te zien is. Om nu aan te kunnen kondigen dat 'Misfit 3' als original film naar Netflix komt voelt daarom niet alleen heel logisch, maar vooral ook als iets waarvan we weten dat alle Misfit fans in Nederland en België heel erg blij gaan worden. Daarnaast is het natuurlijk fantastisch dat we alsnog een groot publiek kunnen bereiken met onze film binnen afzienbare tijd.'

'Met veel trots kondigen we aan dat 'Misfit 3: De Finale' als Netflix original film te zien zal zijn in Nederland en België. De eerste twee films zijn razend populair onder fans en we kunnen daarom niet wachten om deel drie met hen te delen', aldus Janey van Ierland, Manager Acquisitions & Co-Productions bij Netflix.

'Misfit 3: De Finale' zal in het voorjaar van 2021 te zien zijn op Netflix.