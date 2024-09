Misdaad, vermissing en overleving bij Crime+Investigation in oktober

Na een onderbreking van 6 jaar keert 'Crimes That Shook Britain' terug met het negende seizoen, gepresenteerd door journalist Dermot Murnaghan.

De serie onderzoekt schokkende Britse misdaden en hun impact op de samenleving met behulp van politiebewijs, ooggetuigenverslagen en archiefmateriaal. Vanaf 6 oktober iedere zondag te zien om 22.00 uur.

'Imperfect Murder' richt zich op ware misdaadverhalen vol mysterie, verraad en gerechtigheid. Het verkent de impact van misdaden op slachtoffers en gemeenschappen, van verdwijningen tot moorden, met motieven als hebzucht en wraak. Door interviews, reconstructies en expertinzichten biedt de serie een diepgaand beeld van crimineel gedrag en gerechtigheid. Vanaf 7 oktober iedere doordeweeks dag om 23:00 uur. Tot slot de bizarre verhalen van Missing Presumed Dead waarin de verdwenen gewaande mensen zelf kunnen navertellen hoe ze werden gered, met interviews, archiefmateriaal en deskundige inzichten.

Vanaf 17 oktober elke donderdag om 22.00 uur.

CRIMES THAT SHOOK BRITAIN

Vanaf 6 oktober iedere zondag om 22.00 uur

Na een onderbreking van 6 jaar keert 'Crimes That Shook Britain' terug naar Crime+Investigation voor het negende seizoen. Onder leiding van de ervaren Britse omroepjournalist Dermot Murnaghan duikt deze serie in de zaken die Groot-Brittannië hebben geschokt en het publieke debat hebben beïnvloed.

De serie wordt verteld vanuit het perspectief van de betrokkenen bij de misdaad en analyseert de gebeurtenissen die tot deze gruweldaden hebben geleid, voordat de desastreuze gevolgen worden onderzocht die ze achterlieten. Schrijnend politiebewijs, ooggetuigenverslagen en archiefstukken uit het nieuws helpen bij het ontrafelen van de zaken en plaatsen de kijkers in de voorhoede van het onderzoek.

De misdaden die in deze serie aan bod komen zijn: het neerschieten van de onschuldige omstander Elle Edwards op kerstavond in Merseyside, de terroristische aanslag in Forbury Gardens in reading, de fatale aanval van Xl Bully-honden in heel Groot- Brittannië, de mishandeling en moord op Shakira Spencer tijdens de Covid lockdown, de moord op de trans-tiener Brianna Ghey, de moord op Lee Pomeroy in een volle forensentrein in Londen, de tweevoudige moord op Cathy Burke en Iuliana Tudos in Noord-Londen en de moord op Sophie Lancaster in Bacup.

De serie bestaat uit 8 afleveringen van elk 60 minuten.

'Imperfect Murder'

Vanaf 7 oktober iedere doordeweeks dag om 23.00 uur

'Imperfect Murder' is een reeks die diep doordringt tot de kern van ware misdaad en verhalen onthult over mysterie, verraad en de zoektocht naar gerechtigheid.

Elke aflevering belicht een verhaal dat de complexiteit van de menselijke aard en de impact van een gewelddadig misdrijf verkent en benadrukt hoe deze misdaden de families, vrienden en gemeenschappen van de slachtoffers raakt.

'Imperfect Murder' behandelt een breed scala aan zaken in heel Noord-Amerika: van raadselachtige verdwijningen tot koudbloedige moorden ingegeven door motieven zo divers als hebzucht, jaloezie en wraak, en geeft het slachtoffer een stem, nadat deze te vroeg tot zwijgen werd gebracht.

Door middel van interviews, reconstructies en inzichten van experts biedt de serie een uitvoerige blik op de complexiteit van crimineel gedrag en de voortdurende zoektocht naar gerechtigheid.

De serie bestaat uit 15 afleveringen van elk 60 minuten.

'Missing Presumed Dead'

Vanaf 17 oktober elke donderdag om 22.00 uur

In 'Missing Presumed Dead' krijgen we de schokkende verhalen te horen van de verdwijningen van echte mensen - hoe ze overleefden en hoe ze werden gevonden of gered - vanuit hun eigen perspectief.

Deze verhalen worden verteld door een combinatie van interviews met de vermiste persoon, hun familie en vrienden en met experts op het gebied van ontvoering, het overleven in vijandige omgevingen en gijzelingsonderhandelingen, maar ook door archiefbeelden, nieuwsberichten, homevideo's en foto's.

De serie omvat: RAF-gevechtspiloot John Peters, die boven Irak werd neergeschoten tijdens de Golfoorlog, Michael Scott Moore, een Amerikaanse journalist die in Somalië gevangen werd genomen, de Britse familie The Robertsons (foto), die op zee verdwaalde, Peter Shaw, een Britse manager die in Georgië werd ontvoerd en gemarteld en Peter Moore, een Britse IT-medewerker die in Kabul werd ontvoerd.

De serie bestaat uit 5 afleveringen van elk 60 minuten.

Ook binnenkort te zien:

'Menendez Brothers: Murder by Media' - zondag 22 september en zondag 29 september om 22.00 uur

'Houses of Horror: Secrets of College Life' - vanaf 23 september elke maandag om 22.00 uur

'The First 48' - dinsdag 24 september elke werkdag om 22.00 uur