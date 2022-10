Misdaad- en mysterie serie 'Cross' aangekocht door Prime Video

Aldis Hodge speelt de rol van Alex Cross in de serie 'Cross'. Cross is gebasseerd op de romans van bestsellerauteur James Patterson, is bedacht door producent en schrijver Ben Watkins, en geproduceerd door Paramount Television Studios en Skydance Television.

Amazon Studios kondigt de aankoop van de serie 'Cross' aan. 'Cross' is een complexe, verwrongen, hartverscheurende thriller serie van Paramount Television Studios en Skydance Television. De serie is gecreëerd door producent en schrijver Ben Watkins en is gebaseerd op James Pattersons wereldwijde bestseller boekenserie; Alex Cross.

Alex Cross is een detective en forensisch psycholoog, die als geen ander in staat is om in de psyche van moordenaars en hun slachtoffers te duiken, om zo de moordenaars te identificeren en uiteindelijk te ontmaskeren. Alex Cross is een briljante man met veel tegenstrijdigheden, een liefhebbende vader en familieman. Maar hij is zo vastberaden dat hij geobsedeerd raakt als hij op moordenaars jaagt. Hij is wanhopig op zoek naar liefde, maar door de moord op zijn vrouw is hij eigenlijk te beschadigd om in de liefde te geloven. Aldis Hodge ('Black Adam', 'City On A Hill', 'One Night In Miami'...) speelt de rol van Alex Cross en is ook de producent van de serie. 'Cross' gaat wereldwijd in première op Prime Video.

'James Patterson is waanzinnig goed in het boeien van het publiek met zijn ontegenzeggelijk aangrijpende romans en we zijn ervan overtuigd dat 'Cross' met de artistieke visie van Ben Watkins hetzelfde zal doen voor onze wereldwijde kijkers', aldus Vernon Sanders, hoofd wereldwijde televisie bij Amazon Studios. 'We zijn trots om samen te werken met James en Ben naast Paramount Television, Skydance en de extreem getalenteerde Aldis Hodge, van wie we weten dat hij uitzonderlijk werk zal leveren om Alex Cross tot leven te brengen.'

Ben Watkins produceert de serie samen met Sam Ernst, Jim Dunn en Craig Siebels. James Patterson, Bill Robinson en Patrick Santa produceren namens James Patterson Entertainment en David Ellison, Dana Goldberg en Bill Bost produceren namens Skydance Television.

Aldis Hodge is een SAG Award-winnende acteur die momenteel Hawkman/Carter Hall speelt in 'Black Adam', een film van The New Line & Warner Bros. Hij speelde ook in 'City On A Hill' van Showtime en was hier ook de uitvoerend producent voor. Hodge is ook te zien in 'Leverage: Redemption' waar hij de rol van Alec Hardison speelt. Aldis speelde de rol van Jim Brown in Regina King's regiedebuut 'One Night in Miami' en werd voor deze rol genomineerd in de categorie Best Supporting Actor bij de NAACP Image Awards. Hij speelde ook tegenover Elizabeth Moss in Universal's 'Invisible Man'. Hij verscheen in de met een Academy Award genomineerde Twentieth Century Fox-film 'Hidden Figures', waarvoor de cast een ensembleprijs ontving tijdens de 2017 SAG Awards. Hodge staat tegenover zijn broer Edwin Hodge in de aankomende film 'Parallel', geproduceerd door Hodge Brothers Productions. Hij staat ook tegenover Joe Keery en Camila Morrone in de aankomende film 'Marmalade', van regisseur Keir O'Donnell.