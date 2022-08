Millie Bobby Brown en Henry Cavill keren terug in 'Enola Holmes 2'

In 'Enola Holmes 2' is Enola nu net zoals haar beruchte broer een huurdetective en neemt ze haar eerste officiŽle zaak aan om een vermist meisje te vinden.

Maar zodra een gevaarlijke samenzwering een mysterie meebrengt, heeft ze de hulp van haar vrienden, en Sherlock zelf, nodig om dit te ontrafelen.

Over 'Enola Holmes 2'

Na het oplossen van haar eerste zaak, treedt Enola Holmes (Millie Bobby Brown) in de voetsporen van haar beroemde broer Sherlock (Henry Cavill) en opent ze haar eigen bureau. Ze komt er echter snel achter dat het leven als vrouwelijke detective niet zo makkelijk is als het lijkt. Als ze op het punt staat de harde waarheid van volwassenheid te accepteren en haar zaak te sluiten, meldt zich een arm meisje bij Enola dat haar een eerste officiële klus aanbiedt: het vinden van haar vermiste zus. Maar deze zaak blijkt veel raadselachtiger dan verwacht, want Enola wordt in een gevaarlijke nieuwe wereld gegooid - van de obscure fabrieken en kleurrijke muziekzalen van Londen, tot de hoogste kringen van de maatschappij en 221B Baker Street zelf. Als de vonken van een dodelijke samenzwering oplaaien, moet Enola de hulp inroepen van vrienden - en Sherlock zelf - om haar mysterie te ontrafelen. Het spel, zo lijkt het, heeft zijn draai weer gevonden!

'Enola Holmes 2' is geregisseerd door Harry Bradbeer. Jack Thorne schreef het scenario en het verhaal is van Harry Bradbeer & Jack Thorne. Naast nieuwe vrienden en vijanden spelen Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster en Helena Bonham Carter de hoofdrollen.

Volledige cast & crew

CAST: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, David Thewlis, Louis Partridge, Susan Wokoma, Adeel Akhtar, Sharon Duncan-Brewster, en Helena Bonham Carter

REGISSEUR: Harry Bradbeer

SCENARIO DOOR: Jack Thorne

VERHAAL DOOR: Harry Bradbeer & Jack Thorne

GEBASEERD OP: The “Enola Holmes Mysteries’ Book Series” By Nancy Springer

PRODUCENTEN: Mary Parent, Alex Garcia, Ali Mendes, Millie Bobby Brown, Robert Brown

UITVOEREND PRODUCENTEN: Joshua Grode, Michael Dreyer, Paige Brown, Jane Houston, Harry Bradbeer, Jack Thorne

DIRECTEUR FOTOGRAFIE: Giles Nuttgens, BSC

PRODUCTIE ONTWERPER: Michael Carlin

BEWERKT DOOR: Adam Bosman

KOSTUUMONTWERP: Consolata Boyle

MUZIEK DOOR: Daniel Pemberton

CASTING DOOR: Orla Maxwell, CDG

'Enola Holmes 2' is vanaf 4 november wereldwijd te zien op Netflix.