Miley Cyrus debuteert nieuwe single 'Midnight Sky' live op MTV Video Music Awards

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

Maandag werd bekend gemaakt dat ook Miley Cyrus zich toevoegt aan het lijstje optredende artiesten tijdens de MTV Video Music Awards op 30 augustus.

De popster zal daar haar nieuwste single 'Midnight Sky' live debuteren. Vorig jaar was de zangeres ook van de partij. Zij gaf toen een krachtige performance van haar single Slide Away. Naast Miley Cyrus zullen ook Lady Gaga, The Weeknd, Doja Cat, BTS, J Balvin, Maluma, Roddy Ricch en CNCO optreden tijdens de VMAs. Keke Palmer is de host van de avond.