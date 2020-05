Meer dan twintig zoensessies en vliegende taarten in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Gisteravond konden kijkers hun geluk niet op, want de zesde aflevering van dit seizoen zat boordevol drama, ruzies, romantiek en heel erg veel lust.

De aflevering begon met wellicht de meest awkward dubbeldate in de geschiedenis van het programma, waarbij Evan zeer ongemakkelijk chocola smeerde op de borsten van Jamy, en Alessio hoogstens 3 woorden zei tegen Lie. Gelukkig ging het tijdens de tennisdate van Levi en Celeste een stuk beter en leek er zelfs iets op te bloeien tussen de twee exen van Lakeisha, tot ongenoegen van Julie die met de seconde jaloerser wordt.

Hoog tijd voor nog wat extra hout op het vuur met de komst van Ayla's ex Reamon. Zijn komst valt Ayla nogal zwaar, aangezien de twee lang samen zijn geweest en zelfs hebben samengewoond. Helaas kijkt Reamon er heel anders tegenaan en mag daarom meteen genieten van een heerlijke massage van Jamy tijdens hun date. Wanneer Dante hoort dat de ex van Ayla is gearriveerd, staat hij te trillen op zijn benen. Toch is hij bereid om voor haar te vechten als dat nodig is.

Die avond gaat het helemaal los in de villa na een spelletje Kiss Marry Pie, waarbij letterlijk iedereen van elkaar (en van een paar taarten) mag proeven. Dante kiest uiteindelijk voor een rustige aanpak, nadat Reamon toch heel jaloers blijkt te zijn op hem en Ayla, maar Julie gaat vol in de aanval wanneer ze denkt dat Celeste en Levi toch te close beginnen te worden. De avond eindigt uiteindelijk vrij rustig, met uitzondering van Dennis die in de badkamer even van Jamy geniet, waarbij zelfs zijn riem spontaan los komt te zitten.

De volgende ochtend krijgt Lynn de schrik van haar leven wanneer ze een ontbijt op bed geserveerd krijgt van haar nieuwe ex Robin. Alessio laat nogmaals merken dat er weinig gevoel (of emotie) vanuit zijn kant loskomt, waardoor Lynn helemaal klaar lijkt te zijn met hem. Robin mag meteen op een fantastische onderwaterdate met Celeste, terwijl Lakeisha tijdens haar date met Reamon gaat voor een directe aanpak en meteen vraagt of hij haar zou doen (spoiler alert: het antwoord is uiteraard ja).

Die avond barst tijdens een pyjamaparty de gevreesde bom: Robin krijgt te horen dat hij direct moet beslissen welke vrouwelijke deelnemer naar huis moet. Stuurt hij zijn eigen ex Lynn weg, of wordt het toch Celeste, Jamy, Lie, Laurence, Lakeisha, Julie, Olivia, Ayla of Tessa? Je ziet het volgende zondag om 21.30 uur op MTV.

Reamon (28)

'Normaal is gaatjes raakschieten wel mijn ding.'

Maak je borst maar nat voor party animal Reamon (28). Deze gezellige patser betreedt de villa als de ex van Ayla, waar hij heel lang mee samen is geweest en zelfs mee heeft samengewoond. Reamon is dol op dames met mooi lang haar, een goed figuur en een mooie lach. Daarnaast mogen een goed paar borsten en een prachtige kont zeker niet ontbreken. Zouden Reamon en Ayla nog een zwak voor elkaar hebben, of zorgen de acties van deze gangmaker voor heel veel helse momenten?

Robin (24)

'Ik zie niemand als concurrentie, totaal niet.'

De knappe en sportieve Robin (24) gaat het liefst voor dames die zo naturel mogelijk zijn. Het is dan ook niet gek dat hij als ex van Lynn uit het water komt gelopen. Robin kan heel slecht tegen mensen die geen manieren hebben en zijn gebrek aan geduld kan nog wel eens voor problemen zorgen. Hij doet mee aan 'Ex On The Beach: Double Dutch' voor zowel liefde als lust. Zal hij de vrouwen in de villa een voor een verslinden, of zorgt het zien van Lynn voor een huisje boompje exje avontuur?

'Ex on the Beach: Double Dutch', iedere zondag om 21.30 uur op MTV.