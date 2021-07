'Making The Cut 2' in première op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

Nieuwe stad. Nieuwe ontwerpers. Dezelfde geweldige stijl. 'Making the Cut' is opnieuw op een missie om het volgende grote wereldwijde modemerk te vinden. In het tweede seizoen krijgen presentatoren Heidi Klum en Tim Gunn gezelschap van juryleden Winnie Harlow, het wereldberoemde supermodel en mode-icoon en Moschino Creative Director Jeremy Scott.