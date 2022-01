Maandag een nieuw seizoen van 'The Repair Shop' op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2021

Oude voorwerpen en ontroerende herinneringen komen weer tot leven in een nieuw seizoen van 'The Repair Shop'. Een team van toprestaurateurs buigt zich over een aantal bijzondere items die worden binnengebracht, maar die flink aangetast zijn door de tand des tijds.