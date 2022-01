Maak je klaar om de boel op stelten te zetten met 'The Legend Of Vox Machina'

Vanaf vrijdag zie je op Prime Video 'The Legend of Vox Machina', een geanimeerde fantasy-avonturenserie voor volwassenen van Critical Role en Titmous.

Het eerste seizoen zal bestaan uit 12 afleveringen, met drie afleveringen die vanaf 28 januari elke week wereldwijd in première gaan.

Gebaseerd op de geliefde karakters en avonturen van Critical Role's eerste livestreamed rollenspel (RPG) campagne, is 'The Legend of Vox Machina' een serie voor volwassenen die Vox Machina volgt, een groepje buitenbeentjes met een voorliefde voor zuipen en knokken. In een wanhopige poging om hun oplopende barrekening af te betalen, belanden deze onwaarschijnlijke helden op een zoektocht om het rijk Exandria te redden van duistere magische krachten. Van een sinistere necromancer tot een krachtige vloek, de groep komt allerlei obstakels tegen die niet alleen hun vaardigheden op de proef stellen, maar ook de kracht van hun band.

'The Legend of Vox Machina' is een productie van Amazon Studios, Critical Role, en Titmouse voor Prime Video. In de serie zijn de castleden Laura Bailey ('The Last of Us: Part II'), Taliesin Jaffe ('Final Fantasy XIV'), Ashley Johnson ('The Last of Us'), Liam O'Brien ('Star Wars: The Bad Batch'), Matthew Mercer ('Overwatch'), Marisha Ray ('Final Fantasy XV'), Sam Riegel ('Teenage Mutant Ninja Turtles') en Travis Willingham ('Marvel's Avengers'). De cast zijn ook uitvoerend producenten, naast Brandon Auman ('Star Wars: Resistance'), Chris Prynoski ('Metalocalypse'), Shannon Prynoski ('Fairfax') en Ben Kalina ('Big Mouth').