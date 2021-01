'Lupin' keert deze zomer terug naar Netflix

Foto: © Netflix 2021

Het wereldwijde fenomeen 'Lupin', met Omar Sy in de hoofdrol, stond in meer dan tien landen op de eerste plaats in de top 10 van Netflix. Fans van de serie wachten vol in spanning op het vervolg en dat geduld wordt beloond.

Het tweede deel van 'Lupin' is in de zomer van 2021 wereldwijd en exclusief beschikbaar op Netflix. De vijf nieuwe afleveringen worden geregisseerd door Ludovic Bernard ('The Climb') en Hugo Gélin ('Love At Second Sight').

Cast: Omar Sy, Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella en Soufiane Guerrab

Gemaakt door: George Kay in samenwerking met François Uzan

Geregisseerd door: Ludovic Bernard (aflevering 6 & 7) en Hugo Gélin (aflevering 8, 9 & 10)

Geproduceerd door: Gaumont Télévision (Isabelle Degeorges, Nathan Franck)