'LulaRich' en 'The Voyeurs' vanaf vrijdag te zien op Prime Video

'LuLaRich' is een vierdelige docuserie die de ontrafeling van LuLaRoe volgt. Bekend om hun boterzachte over-the-top leggings, ging het beruchte multilevel-marketingbedrijf viral met de belofte dat jonge moeders hun werk van huis uit zouden kunnen doen.

Gebruikmakend van de groeiende kracht van sociale media, ronselden de excentrieke oprichters van LuLaRoe een leger van onafhankelijke winkeliers om hun steeds bizardere en defecte kledingproducten te verkopen. De vierdelige docuserie bevat explosieve interviews met mede-oprichters DeAnne en Mark Stidham, voormalige werknemers, en hardwerkende 'onafhankelijke distributeurs', die op zoek waren naar een beter leven voor hun gezinnen - alleen om te stuiten op wat velen beschouwen als een volwaardig piramidespel.

'LuLaRich' is een productie van Amazon Studios en The Cinemart. Jenner Furst en Julia Willoughby Nason regisseren en produceren samen met Mike Gasparro, Blye Pagon Faust en Cori Shepherd Stern.

'The Voyeurs'

Nadat ze zijn verhuisd naar een prachtig loft-appartement in Downtown Montreal, raakt een jong stel (Sydney Sweeney en Justice Smith) steeds meer geïnteresseerd in het seksleven van hun excentrieke buren aan de overkant van de straat (Ben Hardy en Natasha Liu Bordizzo). Wat begint als een onschuldige nieuwsgierigheid verandert langzaam in een ongezonde obsessie, nadat ze ontdekken dat één van deze buren de ander bedriegt. Verleiding en verlangen zorgen ervoor dat hun levens op onverwachte manieren met elkaar verstrengeld raken, met dodelijke gevolgen. 'The Voyeurs' brengt nieuw leven in het vergeten genre van erotische thrillers en stelt de vraag: 'Is het oké om te kijken?'

Geschreven en geregisseerd door Michael Mohan

Geproduceerd door Greg Gilreath, Adam Hendricks

Met in de hoofdrollen Sydney Sweeney, Justice Smith, Ben Hardy, Natasha Liu Bordizzo