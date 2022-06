'Louisa & Rowan: op z'n Gooisch' nieuw bij TLC

Nederlands bekendste transgender koppel verhuist naar 't Gooi! Van het gezellige Zuiden naar de chiqueste landstreek in Nederland. Is het daar alleen maar kouwe kak of valt er toch een stukje Zuidelijke gezelligheid te bespeuren?

Louisa en Rowan worden door verschillende bekende Gooienaren op sleeptouw genomen om hen van het échte Gooische leven te laten proeven. Vinden zij hun plekje in deze chique omgeving óf conformeren de mensen van ‘t Gooi zich juist naar de twee gezellige Limburgers

Gypsy goes Gooisch

Louisa & Rowan verruilen hun roze poetsmobiel voor een dikke Gooische bolide en de roze schoonmaakhandschoenen worden aan de wilgen gehangen. De twee reizen voor hun nieuwste TLC-serie namelijk af naar één van de duurste plekken in ons land: ‘t Gooi! Thuis in Steyl hebben Louisa & Rowan het naar eigen zeggen hartstikke goed en niks te klagen. Toch droomt het markante stel van een leven vol glitter & glamour en dat krijgen ze dit keer ook! In 'Louisa & Rowan: op z’n Gooisch' laten de twee zich onderdompelen in alle weelderige luxe van ‘t Gooi. Maar wacht! Heeft Louisa wel de juiste 'kokette' Gooische jurkjes in haar kast hangen voor deze luxe-beproeving? En qua manieren is het op hun nieuwe woonadres in één van de duurste gemeentes ook nog even wennen… Gelukkig komt in het begin van de serie niemand minder dan Echte Gooische Moeder Leslie en goede vriend en haarstylist Mika het stel helpen om zich de juiste Gooische looks aan te meten. Ook wordt het stel onder handen genomen door échte professionals en ervaringsdeskundigen, zelfs hondje Batman wordt nieuwe etiquette bijgebracht.

Van Schoonmaakparty naar Botoxparty

Wanneer de twee de basisprincipes van ‘t Gooi onder de knie hebben, worden ze op sleeptouw genomen door geleerde Gooienaren. Zo leert niemand minder dan Pure Luxe-hoofdredacteur Floris Wyers het stel een fles champagne te sabreren en organiseert eventplanner van de sterren Hella Huizinga een over the top kinderpartijtje voor zoontje Mikai. Ook worden de Gooische dorpsweggetjes met de bakfiets onveilig gemaakt, bezoeken Louisa & Rowan een chique kunstgalerie, wordt er naar hartenlust letterlijk geproefd van het luxe leven en is er ook nog wat beweging op de skihelling en natuurlijk de Gooische golfbaan. Zo’n bewogen luxeleventje gaat je niet in de koude kleren zitten. Toch ziet iedereen er in ‘t Gooi altijd picobello uit, soms zelfs wat té… Zijn dan alle Gooische vrouwen niet vies van de injecteerbare jeugdigheid? Louisa komt er snel achter, want haar eerste botoxparty is een feit in Louisa & Rowan: op z’n Gooisch!

'Louisa & Rowan: op z’n Gooisch', vanaf donderdag 2 juni om 20.30 uur bij TLC. De serie wordt geproduceerd door Monday Media en de voice over is van acteur Cees Geel.