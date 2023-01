'Little People Big World' is terug op TLC

De situatie blijft gespannen in de ooit zo hechte Roloffs-familie. Als vader Matt een update stuurt over de verkoop van een deel van de farm, reageert helemaal niemand van de familieleden.

Zach is nog steeds boos en gefrustreerd dat hij geen echte kans heeft gekregen om de noordzijde over te nemen en ook de andere kinderen vinden het jammer dat de plek van hun jeugd niet in de familie blijft. Veel tijd om zich er druk over te maken heeft Zach overigens niet in dit nieuwe seizoen van 'Little People Big World', want met twee kleine kinderen en een derde op komst heeft hij op dit moment wel andere zaken aan zijn hoofd. Maar dat maakt de situatie ook weer zo verdrietig, want juist nu de kleinkinderen er zijn, is de band met zijn vader vertroebeld.

Ook Amy begrijpt niet waarom Matt de relatie met zijn kinderen zo op het spel zet door geen rekening met hen te houden en de verkoop door te zetten. Zelf staat ze er verder buiten en richt ze zich op haar relatie met Chris met wie ze inmiddels bijna een jaar getrouwd en erg gelukkig is. Ondertussen krijgt Matt ook nog vervelend ander nieuws te horen dat van invloed is op zijn toekomst met Caryn.

'Little People Big World', vanaf woensdag 1 februari om 20.30 uur op TLC.