Lili Reinhart schittert in de trailer van 'Look Both Ways'

Heb je je ooit afgevraagd hoe je leven eruit zou zien als je compleet andere keuzes zou maken? Netflix geeft de trailer vrij van de romantische film 'Look Both Ways', die je op een hele nieuwe manier naar de wereld laat kijken.

Op de avond van Natalie’s (Lili Reinhart) afstuderen splitst haar leven zich in twee verschillende werkelijkheden: één waarin ze zwanger raakt en in haar geboortestad blijft, en een andere waarin ze niet zwanger raakt en naar Los Angeles verhuist. Op beide wegen ervaart Natalie levensveranderende liefde, jaagt ze haar droomcarrière als kunstenares na en herontdekt ze zichzelf.

Regisseur: Wanuri Kahiu

Scenarioschrijver: April Prosser

Producenten: Bryan Unkeless, p.g.a., Eric Newman en Jessica Malanaphy, p.g.a.

Uitvoerend producenten: Lili Reinhart, Alyssa Rodrigues, Jini Durr en Jeanette Volturno

Cast: Lili Reinhart, Danny Ramirez, David Corenswet, Aisha Dee, Andrea Savage, Luke Wilson en Nia Long

'Look Both Ways' is vanaf 17 augustus te zien op Netflix.