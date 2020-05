Lie en Jamy zijn terug als powervrouwen in 'Ex On The Beach: Double Dutch'

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

Zondag zat half Nederland en Vlaanderen weer op het puntje van zijn stoel te genieten van een van de spannendste afleveringen van dit seizoen tot nu toe.

De dag begon rustig met de date van Alessio en Lynn waarbij het tandenpoetsincident weer uitvoerig werd besproken. Gelukkig kwamen de twee er uiteindelijk samen uit en konden ze weer volop genieten van elkaar. Ondertussen pakte Evan in de villa zijn kans om met Tessa te zoenen na een waterbattle met Romey en Celeste. De Tablet of Terror kondigde vervolgens niet alleen de date van Dennis en Laurence aan, maar ook de gevreesde hell date van Levi met Lynn.

Terwijl Levi en Lynn doodsangsten uitstonden op een van de allernaarste (en allergrappigste) hell dates in de geschiedenis van 'Ex On The Beach: Double Dutch', maakte de rest zich klaar voor een avond in een van de vetste clubs van Thailand. In diezelfde club loopt het behoorlijk uit de hand wanneer Dennis probeert om naast Olivia ook Tessa en Celeste te veroveren.

De volgende ochtend vertelt Evan over zijn stijve... stijve... stijve... nek en zien we hoe Lynn en Levi helemaal kapot terugkomen bij de villa om de rest over hun avonturen te vertellen. Zij zijn niet de enigen die deze aflevering met hun grootste angst worden geconfronteerd, want Romey en Lakeisha mogen samen de hoogtes in tijdens hun date. Wanneer Dennis meteen daarna op date moet met niet alleen Celeste, maar ook met Tessa, Olivia en Laurence, zien de dames dit als het perfecte moment om hem te confronteren met zijn daden en eens duidelijkheid te krijgen.

Het beste moment wordt voor het laatst bewaard wanneer het feest in de villa abrupt wordt onderbroken door een stel gemaskerde partycrashers. Na een bloedstollende onthulling weten we dat niemand minder dan Lie (seizoen 3) en Jamy (All Stars) terug zijn om de boel op stelten te zetten! De eerste steek wordt de volgende ochtend al uitgedeeld wanneer de dames niet alleen Evan, maar ook Alessio meenemen op hun dubbeldate, tot ongenoegen van Lynn. Laten we hopen dat Lie en Jamy voor de date wel hun tanden nog even poetsen...

De aflevering eindigt met een preview van wat de deelnemers nog te wachten staat. Los van de ruzies lijkt iedereen in shock door een heftig bericht van de Tablet of Terror. Lakeisha is bang, want er moet iemand naar huis. Wil je weten wie? Kijk dan zondagavond naar weer een nieuwe aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch'.

Lie (26)

'Ik denk dat de vrouwen zeker bang voor mij mogen zijn.'

Hou je vast, want powervrouw Lie (26) is terug van weggeweest! Deze zelfverzekerde en sexy dame deed al mee aan het programma tijdens seizoen 3 en is nu weer helemaal klaar om de villa te betreden en de boel op stelten te zetten. Lie komt voor zowel liefde als lust en vindt dominante mannen met lichte ogen en een goede kaaklijn zeer aantrekkelijk. Ze is dol op romantische dates, maar trekt vaak overhaaste conclusies. Gaat het haar lukken om de ideale man te vinden, of is zij wellicht te dominant en zelfverzekerd voor alle alphamannen dit jaar?

Jamy (23)

'Ik hou van drama en drama houdt van mij!'

De tweede grote verrassing van deze aflevering is powervrouw Jamy (23). Jamy liep tijdens het All Stars seizoen van 'Ex on The Beach: Double Dutch' al het strand op als ex van Harrie, maar is nu samen met Lie terug om leven in de brouwerij te brengen. Deze spontane Brabantse dame kickt op sportieve dates waarbij de hoeveelheid adrenaline door het dak gaat en kan dan ook niet wachten om de villa te betreden. Jamy is dol op teasen en flirten en windt mannen graag om haar vinger. Gaat dit haar ook dit jaar lukken, of wordt het haar toch te heet onder de voeten?

Het zesde seizoen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' is iedere zondagavond om 21.30 uur te zien op MTV. #eotbdd