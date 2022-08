'Lego® Star Wars Summer Vacation' vanaf vrijdag te streamen op Disney+

Foto: Disney+ - © The Walt Disney Company Benelux 2022

De volledig nieuwe geanimeerde special 'LEGO® Star Wars Summer Vacation' gaat op 5 augustus in première, exclusief op Disney+. Het is de jongste telg van de populaire, unieke, cross-saga verhalenserie die begon met 'LEGO Star Wars Holiday Special' en werd voortgezet met 'LEGO Star Wars Terrifying Tales'.

'LEGO Star Wars Summer Vacation', speelt zich kort na de gebeurtenissen van 'Star Wars: The Rise of Skywalker' af. De reeks brengt de stemmen van 'Weird Al' Yankovic, Yvette Nicole Brown, Kelly Marie Tran, Anthony Daniels, Billy Dee Williams naar het scherm, samen met terugkerende castleden uit eerdere 'LEGO Star Wars' specials, inclusief het nieuwe originele nummer Scarif Beach Party door 'Weird Al' Yankovic.

Op zoek naar een welverdiende break ver weg van de stormtroopers en TIE fighters, plant Finn een verrassingsvakantie voor zijn vrienden Rey, Poe, Rose, Chewie, BB-8, R2-D2, en C-3PO, aan boord van de ultra-luxe Galactic Starcruiser, de Halcyon. Maar Finns plan om samen nog een laatste keer gek te doen, loopt al snel spaak wanneer hij van de groep wordt gescheiden. Op zoek naar zijn vrienden ontmoet hij drie Force-geesten: Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker en Leia Organa, die elk hun eigen onverwachte anekdotes vertellen over vakanties die verkeerd afliepen, en hem helpen begrijpen dat vakantie meer is dan enkel plezier maken.

'LEGO Star Wars Summer Vacation' heeft een indrukwekkende stemmencast: 'Weird Al' Yankovic als Vic Vanko; Yvette Nicole Brown als Colvett Valeria; Thomas Lennon als Wick Cooper; Paul F. Tompkins als Rad; Dee Bradley Baker als Boba Fett; Ashly Burch als the Tour Droid; Kyliegh Curran als Sidero; Anthony Daniels als C-3PO; Trevor Devall als Emperor Palpatine; Allie Feder als Sy Snootles; Jake Green als Poe Dameron; Matt Lanter als Anakin Skywalker; Ross Marquand als Han Solo; Omar Miller als Finn; Kevin Michael Richardson als Jabba the Hutt; Matt Sloan als Darth Vader; James Arnold Taylor als Obi-Wan Kenobi; Kelly Marie Tran als Rose; Helen Sadler als Rey Skywalker; Billy Dee Williams als Lando (Holovid); Matthew Wood als Ben Solo en Shelby Young als Leia Organa.

David Shayne is zowel schrijver als executive producer en Ken Cunningham is de regisseur. James Waugh, Josh Rimes, Jacqui Lopez, Jill Wilfert, Jason Cosler, Keith Malone en Jennifer Twiner McCarron zijn de executive producers. Geproduceerd in samenwerking met Atomic Cartoons.