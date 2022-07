Langverwachte serie 'A League of Their Own' binnenkort bij Prime Video

Vandaag presenteerde Prime Video de officiële trailer voor de langverwachte serie 'A League of Their Own'. De boordevol actie zittende trailer geeft een knipoog naar zijn inspiratie, de originele film met dezelfde naam uit 1992, terwijl er nieuwe personages en hun individuele avonturen aan bod komen door middel van een frisse heruitvoering van zijn voorganger.

Vandaag heeft Prime Video de officiële trailer voor de langverwachte serie A League of Their Own gepresenteerd. De boordevol actie zittende trailer geeft een knipoog naar zijn inspiratie, de originele film met dezelfde naam uit 1992, terwijl er nieuwe personages en hun individuele avonturen aan bod komen door middel van een frisse heruitvoering van zijn voorganger. A League of Their Own komt van Amazon Studios en Sony Pictures Television, in samenwerking met Field Trip Productions. De serie is mede bedacht en geproduceerd door Will Graham en Abbi Jacobson. Field Trip's Hailey Wierengo en Desta Tedros Ref dienen ook als uitvoerende producenten. Jamie Babbit regisseerde de pilot en is ook uitvoerend producent. Naar een film van Lowell Ganz & Babaloo Mandel. Gebaseerd op een verhaal van Kim Wilson & Kelly Candaele.

Zoals eerder aangekondigd zal de serie wereldwijd in première gaan op Prime Video. A League of Their Own roept de vrolijke geest op van Penny Marshall's populaire klassieker, terwijl het de blik verruimt om het verhaal te vertellen van een hele generatie vrouwen die ervan droomden om professioneel honkbal te spelen, zowel in de All-American Girls Professional Baseball League als daarbuiten. De show volgt Carson (Abbi Jacobson) en Max (Chanté Adams) en een nieuw team van scherpe en hilarische personages terwijl ze hun weg banen naar het veld, onderweg hun teams en zichzelf ontdekkend.

In A League of Their Own schitteren Abbi Jacobson als Carson, Chanté Adams als Max, D'Arcy Carden als Greta, Gbemisola Ikumelo als Clance, Roberta Colindrez als Lupe, Nick Offerman als Dove, Saidah Arrika Ekulona als Toni, Kate Berlant als Shirley, Kendall Johnson als Gary, Kelly McCormack als Jess, Alex Désert als Edgar, Priscilla Delgado als Esti, Aaron Jennings als Guy, Molly Ephraim als Maybelle, Melanie Field als Jo, en Dale Dickey als Beverly.

Check hier de trailer:

'A League of Their Own', de volledige reeks, op 12 augustus in première bij Prime Video