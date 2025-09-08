Lady Gaga is de grootste winnaar van de MTV VMAs 2025 met vier prijzen

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
maandag 8 september 2025

Lady Gaga domineert dit jaar de lijst bij de MTV EMA's met vier indrukwekkende overwinningen. Ze werd bekroond als 'Artist of the Year', won 'Best Collaboration' met Bruno voor Die With a Smile, en sleepte ook de prijzen voor 'Best Direction' en 'Best Art Direction' in de wacht voor haar nummer Abracadabra.

Ariana Grande en Sabrina Carpenter volgden met ieder drie awards. Ariana won met haar hit Brighter Days Ahead de prijzen voor ‘Video of the Year’, ‘Best Pop’ en ‘Best Long Form Video’. Sabrina Carpenter werd uitgeroepen tot ‘Best Pop Artist’, kreeg ‘Best Album’ voor Short n’ Sweet en ontving ‘Best Visual Effects’ voor Manchild. Nieuwkomer Alex Warren werd bekroond als ‘Best New Artist’. In de categorie Special Awards werden drie iconen geëerd: Mariah Carey ontving de ‘Video Vanguard Award’, Busta Rhymes kreeg de ‘MTV VMA Rock The Bells Visionary Award’, en Ricky Martin werd onderscheiden met de ‘Latin Icon Award’.


Ook Ozzy Osbourne, de legendarische 'Prince of Darkness', werd geëerd met een indrukwekkend eerbetoon. Aerosmith’s Steven Tyler & Joe Perry, YUNGBLUD en Nuno Bettencourt bundelden hun krachten voor een unieke performance met een medley van zijn grootste hits.


Persbericht MTV/Walkie Talkie
https://www.mtv.nl/
Meer artikels over MTV BE
