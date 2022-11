'King Tut's Lost City Revealed' zondag nieuw op Discovery

De opgraving van de 'gouden stad' vlakbij het Egyptische Luxor in 2021 wordt wel de grootste vondst genoemd sinds de ontdekking van het graf van Toetanchamon.

Het is ook de grootste oude stad die ooit is blootgelegd in Afrika en is maar liefst meer dan 3000 jaar oud. De vermaarde egyptoloog Zahi Hawass en zijn team kwamen de stad in 2020 bij toeval op het spoor toen ze op zoek gingen naar de tempel van Toetanchamon. De archeologen stuitten op kronkelige muren die ze nooit eerder hadden gezien en op schatten en alledaagse voorwerpen die verborgen lagen in de vele huizen die ze vonden. Proefgravingen verderop maakten al gauw duidelijk dat het om een immense stad ging.

Maar niet alleen de omvang is bijzonder, de stad is ook in zeer goede staat teruggevonden. Buurten met bijvoorbeeld een bakkerij en een werkplaats waar juwelen werden gemaakt, zijn behoorlijk intact. Volgens de archeologen geeft dit een goed inkijkje in het leven van het oude Egypte in zijn gouden tijd.

In de documentaire 'King Tut's Lost City Revealed' volgen we de opgravingen van de archeologen vanaf het begin en zo zien we stapje voor stapje de spectaculaire stad onder het zand vandaan komen.

'King Tut's Lost City Revealed', zondag 13 november om 20.30 uur op Discovery.