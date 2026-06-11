Kijk 'Wild Vacation Rentals' nieuw op HGTV

Overnachten in een oude graansilo, een militaire helikopter of een sprookjesachtige boomhut? In Wild Vacation Rentals komt het allemaal voorbij. Comédiennes en beste vriendinnen D'Arcy Carden en Sherry Cola gaan op pad om de meest bijzondere vakantieverblijven in Amerika te ontdekken.

Elke week overnachten ze op drie verschillende locaties en bepalen ze welke de titel van ultieme ‘Must Stay’ van de regio verdient. Ze beginnen hun trip in Missouri, in het midden van Amerika, waar ze een verblijf vinden op een racebaan, met bedden in de vorm van raceauto’s. Daarna wordt het romantisch in Arkansas, waar ze overnachten in een echte grot, met water dat langs de stalactieten druppelt. Maar het kan nog dieper onder de grond: tijdens hun derde overnachting belanden ze in een voormalige lanceerbasis voor kernraketten uit de Koude Oorlog. Welke van de drie heeft de beste ‘vibe’, de beste prijs-kwaliteitverhouding en de meest memorabele momenten?

'Wild Vacation Rentals', vanaf vrijdag 12 juni om 20.30 uur op HGTV.