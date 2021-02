Kijk vanaf zaterdag naar 'Fitness Diaries' op TLC

De serie 'Fitness Diaries' volgt het leven van vijf fitgirls die volledig gefocust zijn op sport. Famke Louise, Fajah, Roos, Lindsey en Evelien delen lles; hun gezonde en natuurlijk fitte levensstijl, inclusief alle ups en k alle downs.

Net zoals in een echt dagboek. Ze filmen alles zelf, zonder filter. De vijf laten zien dat het bestaan van een fitgirl hard werken is. Of het nou gaat om het runnen van een fitnessbedrijf of elke dag bezig zijn met bodybuilding, spiritualiteit of body positivity. Ze moeten er soms veel voor doen en laten, maar ze krijgen er ook heel veel voor terug. Vanuit een wereld die zowel glamoreus als eenzaam kan zijn, delen zij hun belevenissen. Een persoonlijk en bijzonder inkijkje in het echte leven van een fitgirl. Inclusief een lach en op z’n tijd een traan.

'Fitness Diaries', vanaf zaterdag 20 februari om 20.00 uur op TLC.