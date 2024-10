Kijk vanaf vrijdag naar 'Opal Hunters Red Dirt Roadtrip' op Discovery

Na een leerzaam eerste seizoen gaan de kersverse opaaljager James 'JC' Caruana en zijn leermeester Rod Manning opnieuw de weg op voor een epische zoektocht naar dit kostbare mineraal. Ditmaal zijn de targets een stuk uitdagender, de reisafstanden vele malen groter en de risico's… extreem!

Ze beginnen hun 'Opal Hunters Red Dirt Roadtrip' in Kalgoorlie, 3500 kilometer ten westen van JC’s woonplaats Sydney. Rod heeft ontdekt dat in dit goudstadje ook ooit zwarte opaal gevonden is, een van de kostbaarste vormen van opaal met prijzen rond de 50.000 dollar per gram! Hij heeft zelfs een afspraak gemaakt met degene die hier in de jaren negentig voor 5 miljoen aan zwart opaal vond en geregeld dat zij op dat stuk grond mogen zoeken. Het is niet de enige plek waar ze dit keer te werk gaan en ook niet de enige kleurrijke steensoort die ze hopen te vinden. Rod heeft een rondreis uitgestippeld van meer dan 12.000 kilometer rond Australië, waarbij ze ook naar andere edelstenen gaan graven. Alles om hun target te halen en om JC te leren hoe en waar je het meeste geld uit de grond kunt halen.

'Opal Hunters Red Dirt Roadtrip', vanaf vrijdag 4 oktober om 21.30 uur op Discovery.