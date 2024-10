Kijk vanaf donderdag 'My Mum, Your Dad Australia' op TLC

Het is misschien wel het smeu´gste datingconcept ooit vertoond op televisie: 'My Mum, Your Dad' (ditmaal in AustraliŰ).

Hierbij gaan acht singles (vier vrouwen, vier mannen) van middelbare leeftijd in een luxueus retreat onderzoeken of er onderlinge chemie is. Tot zover niets verrassends. Het spannende aspect zit in het feit dat hun kinderen vanuit een nabijgelegen huis meekijken en via geheime camera’s élke stap van hun – onwetende – ouders kunnen volgen. En beïnvloeden! Want via challenges kunnen de jongvolwassen kinderen acties verdienen waarmee ze het datingavontuur van hun ouders kunnen sturen. Bijvoorbeeld door te bepalen wie met wie mag daten of juist niet. Of welke ouder het retreat moet verlaten. Als de kinderen in de eerste aflevering heimelijk meeluisteren met een gesprek tussen de vaders waarbij de mannen een van de aanwezige vrouwen beschimpen, levert dat niet alleen schaamte op bij de kinderen, maar ook woede bij de dochter van de vrouw in kwestie. De toon is gezet en het belooft een heet en pittig liefdesavontuur te worden, in alle opzichten.

'My Mum, Your Dad Australia', vanaf donderdag 17 oktober om 21.30 uur op TLC.