Kijk nu de officiële trailer van 'JACKPOT!' (Prime Video) met Awkwafina en John Cena in de hoofdrollen

'JACKPOT!' is een krankzinnige actie-komedie over een grote loterij met een twist: diegene die de loterijwinnaar weet te vermoorden, kan legaal aanspraak maken op de miljarden tellende jackpot.

Regisseur Paul Feig ('THE HEAT' en 'SPY') brengt de getalenteerde comédienne Awkwafina en de komedie acteur John Cena bij elkaar in een overweldigende film vol actie.

Binnenkort vindt in Californië voor het eerst de 'Grote Loterij' plaats. De catch: vermoord de winnaar voor zonsondergang om de jackpot van vele miljarden dollars legaal op te eisen. Wanneer Katie Kim (Awkwafina) naar Los Angeles verhuist, komt ze per ongeluk in het bezit van het winnende lot. Wanhopig om de hordes jackpotjagers te overleven, moet ze met tegenzin samenwerken met amateur loterijbeschermer Noel Cassidy (John Cena), die er alles aan zal doen om haar tot zonsondergang in leven te houden in ruil voor een deel van haar geldprijs. Noel moet het echter opnemen tegen zijn gelikte rivaal Louis Lewis (Simu Liu), die ook koste wat kost Katie's commissie wil innen.

'JACKPOT!', geregisseerd door Paul Feig en geschreven door Rob Yescombe. Met in de hoofdrollen Awkwafina, John Cena, Ayden Mayeri, Donald Elise Watkins, Sam Asghari, Murray Hill en Simu Liu is vanaf 15 augustus exclusief te zien op Prime Video.