Kijk het nieuwe seizoen van 'Gold Rush' op Discovery

Sinds het eerste seizoen van 'Gold Rush' in 2010 is de goudprijs fors gestegen en inmiddels meer dan verdubbeld. Zeker de laatste tijd gaat de prijs van het blinkende edelmetaal sky high.

Dat betekent dat het na al die jaren nóg aantrekkelijker is voor de onverschrokken goudzoekers om de afgelegen wildernis van Alaska in te trekken op zoek naar die kostbare klompjes. De inmiddels 29-jarige Parker Schnabel staat aan het begin van zijn grootste operatie ooit, nu hij een land gekocht heeft dat mogelijk voor 200 miljoen dollar aan goud bevat. Hij heeft nog zes jaar licentie om er te mogen graven en weet daarom dat vanaf nu elke dag telt. Dat geldt ook voor Tony Beets die zijn mislukte seizoen van vorig jaar wil goedmaken met een target van maar liefst 140 kilo aan goud. De ervaren goudzoeker van Friese afkomst, die al meer dan veertig jaar in de business zit, heeft een oude mijnwerkerstruc uitgehaald om de grond vorstvrij te houden: vóór de winter heeft hij het onder water laten lopen, zodat de ijslaag als isolatie werkt voor de gouden ondergrond. Heeft zijn truc gewerkt?

Rick Ness heeft zijn zinnen gezet op het opkopen van Duncan Creek. Om dat te bekostigen heeft hij meer dan 40 kilo aan goud nodig dit seizoen. Hij verrast zijn crew met een nieuwe graafmachine van 750 ton die veel werk uit handen moet nemen. Is dit brute beest een game changer voor zijn grootse plannen?

'Gold Rush', vanaf maandag 25 november om 20.30 uur op Discovery.