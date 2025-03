Kijk 'Ant Anstead: Born Mechanic' op Discovery

De enthousiaste automonteur Ant Anstead heeft een vijfhonderd jaar oude boerderij gekocht voor zijn ouders, waar ze kunnen genieten van hun pensioen. Het moet alleen nog even flink opgeknapt worden.

Om dat te kunnen bekostigen, begint hij een nieuwe business waarbij hij acht oude klassieke auto’s opkoopt, opknapt en met winst hoopt te verkopen. In 'Ant Anstead: Born Mechanic' begint hij zijn avontuur met de aankoop van een Dolomite Sprint uit 1980. Voordeel van deze auto is dat er al een nieuwe krachtige motor ingezet is door de vorige eigenaar, nadeel dat er geen startmotor is. Plus dat de Dolomite een roestige reputatie heeft door het matige metaal dat destijds werd gebruikt, wat niet goed matchte met het Britse weertype. Maar de altijd optimistische Ant laat zich daardoor niet afschrikken en gaat samen met zijn maat Darren aan de slag om hem klaar te maken voor een veiling. Maakt hij winst, dan kan hij verder met het repareren van het dak; verliest hij geld, dan is hij – en vooral zijn ouders – een stuk verder van huis...

'Ant Anstead: Born Mechanic', vanaf donderdag 20 maart om 20.30 uur op Discovery.