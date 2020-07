'Jim Gaffigan: The Pale Tourist' vanaf 24 juli bij Amazon Prime Video

Aan het einde van succesvolle wereldwijde stand-up tour gaat 'Jim Gaffigan: The Pale Tourist' op vrijdag 24 juli in première op Amazon Prime Video.

De tweedelige Stand-Up Special laat de Grammy, Emmy Award-winnende en New York Times bestseller auteur, acteur en komiek Jim Gaffigan zien wanneer hij een schijnbaar onmogelijke zoektocht begint. Hij wil een land bezoeken zonder enig materiaal, daar de cultuur en het eten ervaren, daarover schrijven en meteen het gloednieuwe geschreven materiaal opvoeren. En dit alles in één bezoek.

In 'The Pale Tourist' gaat Gaffigan moedig verder waar geen enkele stand-up comedian eerder is geweest; namelijk overal. De twee uur durende specials werden gefilmd als onderdeel van de wereldwijde tour van 'The Pale Tourist', waarin hij de wereld rondreist, mensen ontmoet, het eten eet en leert over de geschiedenis. Hij transformeerde deze ervaringen in een stand-up set van gloednieuw materiaal en voerde het op voor de lokale bevolking en expats, voordat hij doorgaat naar een andere bestemming en het allemaal weer opnieuw doet.

2019 was Gaffigan's beste jaar tot nu toe, met acht nieuwe films, waarvan er drie in première gingen op het Sundance International Film Festival. Hij keerde in 2020 terug naar het festival in de Tesla film met als tegenspeler Ethan Hawke. Onlangs was Gaffigan samen met Allison Janney en Viola Davis te zien in Amazon Studios' 'Troop Zero'. Hij was ook te zien in 'Them That Follow' (Marin Ireland) en Gaffigan debuteerde in zijn eerste hoofdrol met de komedie Being Frank. Tussendoor toerde Gaffigan de wereld rond zoals naar Griekenland, Moskou, Peking, Shanghai, Hong Kong, Tokio, Seoul en Mexico City.

Gaffigan is één van de slechts tien komieken in de geschiedenis die de beroemde Madison Square Garden arena uitverkocht en hij trad op voor meer dan een miljoen mensen, voorafgaand aan het bezoek van paus Franciscus in Philadelphia, tijdens het bezoek van de paus aan de VS in 2016. Hij werd onlangs door Forbes uitgeroepen tot één van ‘s werelds hoogst scorende komieken en streaming site Pandora kondigde Gaffigan aan als hun populairste strip met meer dan 1 miljard spins tot nu toe. Gaffigan’s meest recente stand-up special, 'Quality Time', is Amazon Prime Video's eerste stand-up special.

'The Pale Tourist' werd opgenomen in Centre in the Square in Kitchener, Ontario, Canada en Club Capitol in Barcelona, Spanje. De special is geproduceerd door Comedy Dynamics voor Amazon Prime Video, met als uitvoerend producenten Brian Volk-Weiss, Cisco Henson, Jeannie Gaffigan en Alex Murray.