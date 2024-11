Jeroen van Koningsbrugge reist af naar mysterieuze en verlaten plekken

In de nieuwe Discovery-serie 'Jeroen's Abandoned Adventures' bezoekt Jeroen van Koningsbrugge de meest spectaculaire, verlaten en afgelegen plekken en gebouwen.

Samen met Bob Thissen, expert in het vinden én verkennen van verlaten constructies, ontdekt hij plekken waar al jaren niemand voet heeft gezet. Rauwe en vergeten locaties, alleen toegankelijk voor echte avonturiers. Ze gaan op zoek naar de verhalen achter deze mysterieuze plekken, waar soms een schokkende geschiedenis achter schuil blijkt te gaan.

In Hongarije, Frankrijk, Italië en Turkije stuiten ze onder andere op verborgen oorlogsbunkers, oude zwavelmijnen, vervallen hotels, een spookdorp en als luguber hoogtepunt: een 17e eeuws massagraf onder een putdeksel in Genua.

Jeroen van Koningsbrugge: 'Met deze nieuwe serie komt er een soort jongensdroom van mij uit. Ik vind het geweldig om op avontuur te gaan naar verlaten plekken en daarbij hun intrigerende geschiedenis en vergeten verhalen weer aan het licht te brengen. We bezochten soms locaties waar bijna nooit iemand is geweest, zoals in de ondergrondse massagraven in Genua, Italië. Gelukkig was ik samen met Bob Thissen, dé expert op dit gebied. Hij nam mij mee naar verstopte en mysterieuze locaties waar ik het bestaan niet van wist en ik anders zelf nooit was gekomen.'

Aflevering 1 - dinsdag 12 november om 20.30 uur

In de eerste aflevering reizen Jeroen en Bob door voormalig Oostblokland Hongarije. Tijdens de Koude Oorlog zijn hier talloze bunkers gebouwd, die het volk moesten beschermen bij een Westerse militaire invasie of een nucleaire oorlog. De meeste bunkers zijn al lang leeggehaald, maar een tijd geleden ontdekte Bob het meest intacte exemplaar dat hij ooit heeft gezien: een gigantische bovengrondse schuilplaats voor honderden mensen, compleet met ziekenhuisafdeling. Sinds 1962 lijkt er niemand meer voet in deze tijdcapsule te hebben gezet, totdat Bob hem herontdekte. Hij wil Jeroen zijn gouden vondst laten zien, maar het is maar de vraag of deze bunker er nog hetzelfde bijligt als Bob hem destijds achterliet.

Op weg naar deze intrigerende hoofdbestemming bezoeken de mannen ook het Juno Hotel, dat eveneens uit de Koude Oorlog dateert. Het sobere communistische gebouw was ooit een populaire toeristische hotspot en blijkt van binnen een stuk frivoler dan van buiten. Jeroen en Bob dwalen door het veertien verdiepingen tellende pand en ontdekken er een bar, een casino en een stripclub. Zouden ze er nog de nacht kunnen doorbrengen?

'Jeroen's Abandoned Adventures', vanaf dinsdag 12 november t/m dinsdag 10 december om 20.30 uur te zien bij Discovery en ook op HBO Max. 'Jeroen's Abandoned Adventures' wordt geproduceerd door Concept Street.