Janice Blok presenteert 'Back On The Beach' en reünie van 'EOTBDD S9'

Kan jij ook niet wachten op alle drama in het nieuwe seizoen van 'Ex On The Beach: Double Dutch'? Kom dan mee voor een trip down memory lane want 'Back On The Beach' is terug met gloed nieuwe host: Janice Blok!

In 'Back on the Beach', praten de singles en exen uit afgelopen seizoenen van 'Ex on the Beach: Double Dutch' over hun ervaring met de show. Daarnaast is er ook genoeg ruimte om na te genieten met niet alleen de reünie, die gepresenteerd wordt door Janice, maar daarnaast ook twee after-talk shows die dit jaar gehost worden door RUMAG en RTL-Online. 'Back On The Beach' is vanaf 30 april iedere zondag te zien om 21.00 uur op MTV.

Maak kennis met onze nieuwe host: Janice Blok. Deze 31-jarige powervrouw uit Rotterdam zal dit jaar 'Back On The Beach' en de reünie van 'Ex On The Beach: Double Dutch 'S9 hosten. Janice is werkzaam als content creator en actrice en je zou haar kunnen kennen van haar comedy filmpjes op social media.

Dit jaar valt er ook te genieten van twee verschillende after-talks van 'Ex On The Beach: Double Dutch' S9 gehost door RUMAG, hun enige echte René en Yael, en voor RTL-Online de legendarishe Fawry. Deze zijn beide iedere dinsdag na 'Ex On The Beach: Double Dutch' te zien.

In 'Ex On The Beach: Double Dutch' gaan acht sexy singles uit Nederland en België naar het beeldschone Gran Canaria waar ze in de villa van alle luxe, zon en lust kunnen genieten voor 24 uur. Daarna slaat de tablet of terror toe, wat zal zorgen voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger aan exen om de singles hun vakantie tot een hel te maken. Ben je benieuwd naar het nieuwe seizoen? Houd dan de kanalen van MTV goed in de gaten.

'Ex On The Beach: Double Dutch' seizoen 9 is wekelijks vanaf zondag 14 mei om 22.00 uur te zien op MTV.