'James May: Our Man in Italy' nieuw bij Prime Video

In de nieuwste aflevering van James' 'Our Man In'-serie voor Prime Video, brengt James zijn originele perspectief naar Italië.

Hij reist door de lengte en breedte van één van zijn favoriete landen om de geschiedenis, landschappen, tradities en nog veel meer van het land te verkennen.

Van de Siciliaanse hoofdstad Palermo tot de toppen van de Dolomieten, James verkent de cultuur, eten, industrie en zelfs een beetje sport, allemaal tegen de achtergrond van van 's werelds meest adembenemende landschappen. Kan een onhandige, Britse vent van middelbare leeftijd de geheimen van 'la dolce vita' ontdekken?

'James May: Our Man in Italy', vanaf donderdag 14 juli op Prime Video.