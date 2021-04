It's a Wrap: 'The Witcher' seizoen 2 komt eraan

Netflix lanceert een erg bijzondere video van 'The Witcher'. De beelden tonen een uitgelaten cast en crew, samen met showrunner Lauren Schmidt Hissrich.

De weg naar het einde van de opnames is bijna net zo episch geweest als de serie zelf: 158 dagen sinds de start van de productie, verspreid over 15 locaties in het Verenigd Koninkrijk, met 89 castleden, maar liefst 1.200 crewleden en een heleboel nieuwe monsters. Het tweede seizoen klinkt veelbelovend.

De opnames zitten erop en fans van de Netflix Original 'The Witcher', gebaseerd op de gelijknamige succesvolle fantasy boeken, kunnen beginnen met aftellen.

Over 'The Witcher' seizoen 2

Omdat Geralt of Rivia ervan overtuigd is dat Yennefer om het leven is gekomen tijdens de 'Battle of Sodden' brengt hij prinses Cirilla naar de veiligste plek die hij kent: zijn ouderlijk huis Kaer Morhen. Terwijl de koningen, elfen, mensen en demonen van de verschillende continenten strijden voor heerschappij, moet Geralt prinses Cirilla tegen nog iets veel gevaarlijkers beschermen: de mysterieuze kracht die in haar schuilt.

'The Witcher Season 2' - coming in 2021!