Interview Meghan en Harry kost kop van Brits tv-icoon

In het Verenigd Koninkrijk blijft het interview van prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle nazinderen. Piers Morgan, presentator van het ochtendprogramma op de commerciële zender ITV, is opgestapt nadat hij zich kritisch over Markle had uitgelaten. ITV en Morgan namen in onderling overleg afscheid van elkaar.