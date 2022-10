'IN THE SOOP : Friendcation' exclusief op Disney+

Bereid je dit najaar voor op een ontspannende vakantie samen met enkele van Korea's grootste sterren die de stress van het sterrendom van zich afschudden en naar het platteland trekken voor een verrassingsreis.

'IN THE SOOP : Friendcation' is exclusief te bekijken op Disney+ vanaf 19 oktober.

'IN THE SOOP : Friendcation' geeft het publiek een kijkje in het leven van Park Seo-jun ('The Marvels'), rapper Peakboy, Choi Woo-shik ('Parasite'), Park Hyung-sik ('Soundtrack #1') en V van BTS wanneer ze hun drukke dagelijkse leven achter zich laten om samen te ontspannen tijdens een verassingsreis.

Afgezonderd van de buitenwereld, toont deze gloednieuwe realityserie de vrienden die de tijd nemen om van de natuur te genieten en hun favoriete bezigheden uit te oefenen in the soop (in het bos). Doorheen de vier afleveringen zien de kijkers de sterren en beste vrienden ontspannen tijdens een welverdiende pauze, weg van de druk van het dagelijkse sterrendom.

'IN THE SOOP : Friendcation' is een spin-off van de 'IN THE SOOP'-serie en is de nieuwste serie die de steeds groeiende bibliotheek aan eindeloos entertainment beschikbaar op Disney+ vervoegt. Fans van K-Pop kunnen ook genieten van 'BTS: PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LA', dat momenteel te streamen is op Disney+. Deze exclusieve concertfilm toont het live optreden van BTS in Los Angeles' SoFi Stadium in november 2021.