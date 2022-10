Imelda Staunton schittert als Queen Elizabeth II in vijfde seizoen van 'The Crown'

Netflix onthult de langverwachte eerste beelden van het nieuwe seizoen van 'The Crown'. De serie is gebaseerd op historische gebeurtenissen en brengt het leven van koningin Elizabeth II, en de politieke en persoonlijke drama's die haar bewind hebben gevormd, gedramatiseerd in beeld.

Met een nieuw decennium in zicht wordt de Britse koninklijke familie geconfronteerd met mogelijk de grootste uitdaging tot nu toe: een volk dat openlijk vraagtekens zet bij hun rol in het Groot-Brittannië van de jaren ‘90.

Deze turbulente periode voor de Britse koninklijke familie is zeer goed gedocumenteerd en geanalyseerd door journalisten, biografen en historici. Elizabeth Debicki, die de rol van prinses Diana speelt, legt uit: 'Van alle seizoenen van 'The Crown' hebben we van deze periode het meeste beeldmateriaal van de Britse koninklijke familie. Dit maakt het fantastisch om deze personen te mogen spelen. De jaren ‘90 was het begin van de 24/7 nieuwscyclus en er werd steeds meer op video vastgelegd, dat heeft ongelooflijk veel materiaal opgeleverd waar we nu uit kunnen putten.'

Voor het nieuwe seizoen van 'The Crown' is de cast voor de laatste keer gewisseld. Dominic West (prins Charles): 'Ik denk dat mensen heel goed begrijpen waarom de cast om de twee seizoenen moeten worden gewisseld. Dit gaat niet om een imitatie, maar om de ontwikkeling van een karakter.'

Imelda Staunton (koningin Elizabeth II) hoopt dat ze, net als haar karakter, haar plicht aan het publiek heeft voldaan: 'Wat heel fijn is, is dat mensen zeggen: 'Ik kijk er echt naar uit om haar in de rol van the Queen te zien.' Nu de release dichterbij komt, hoop ik dat het aan de verwachtingen van het publiek voldoet.'

Cast: Imelda Staunton (koningin Elizabeth II), Jonathan Pryce (prins Philip), Lesley Manville (prinses Margaret), Dominic West (prins Charles), Elizabeth Debicki (prinses Diana), Claudia Harrison (prinses Anne), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Jonny Lee Miller (John Major), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) en Khalid Abdalla (Dodi Fayed).

Creatie en script: Peter Morgan

Uitvoerende producenten: Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw, Robert Fox en Jessica Hobbs

'The Crown' is vanaf 9 november exclusief en wereldwijd te zien op Netflix.