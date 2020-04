'How To Look Good Naked' op TLC

Het spraakmakende programma 'How To Look Good Naked' is terug op tv. Bijna 14 jaar nadat stijlgoeroe Gok Wan dit bijzondere beautyprogramma lanceerde, presenteert hij het nu voor TLC.

En in een social media-tijdperk vol ideale foto’s van perfecte lichamen is het nu misschien nog wel meer nodig dan ooit. Gok Wan wil vrouwen namelijk het zelfvertrouwen over hun lichaam laten herwinnen. Niet door cosmetische operaties of afslankdiëten, maar door ze anders naar hun eigen lichaam te kijken. Naakt!

Hij laat de vrouwen zich letterlijk blootgeven voor de spiegel, iets wat ze vaak uit schaamte al jaren niet meer hebben gedaan. Daarbij toont hij ook enkele andere halfnaakte modellen die ondanks hun bredere rondingen toch zeer zelfverzekerd overkomen. Wan wil zo de kenmerkende schoonheden van elk lichaam laten zien – of het nu slank is of volslank. Hij heeft zelfs een naakte fotoshoot voor de deelnemers in petto, waarbij ze op een hele stijlvolle manier worden geportretteerd.

De deelnemers leren hierdoor weer echt van hun lichaam te houden zoals het is, wat hun zelfvertrouwen eveneens een boost geeft. Ze weten dat ze er gewoon goed uit zien. Of het nu met of zonder kleren is.

'How To Look Good Naked', vanaf dinsdag 14 april om 21.30 uur op TLC.