'House of Disney+', de nieuwe Europese marketingcampagne voor Disney+

Disney+ lanceert de nieuwe Europese reclamecampagne 'House of Disney+' die de unieke line-up en iconische Disney storytelling van de streamingdienst tot leven brengt. Van verhalen die je verwacht, zoals Pixar's 'Toy Story' franchise en 'The Simpsons' tot het onverwachte, zoals alle series van 'The Walking Dead' en de aankomende 'The Kardashians'.

De ambitie van de campagne is om mensen te verrassen en te verblijden met het volledige aanbod van series en films dat voor abonnees beschikbaar is.

De TV-spot is een naadloze combinatie van live-action en CGI-elementen. De spot opent met een geremixte soundtrack van ‘Wondrous Place’ van Billy Fury terwijl de camera vanuit de lucht neerdaalt op een verzameling appartementsgebouwen waarvan het silhouet lijkt op het iconische Disney-kasteel.

Langzaam onthult de camera dat het kasteel eigenlijk een verzameling van afzonderlijke gebouwen is. Bovenop één gebouw staat een verlicht Disney+-teken van waaruit de camera kijkers meeneemt op een reis doorheen verschillende appartementen waarin ze live-actionscènes zien met het scala aan content dat beschikbaar is op Disney+.

De kijker wordt meegenomen door zes kamers met als thema 'Toy Story', 'The King's Man', 'The Simpsons', 'The Kardashians', 'The Book of Boba Fett' en 'The Walking Dead'. De live-actionscènes in elke kamer zijn geïnspireerd op de content waar de personages naar kijken, zoals een schaduw van Rex uit 'Toy Story' en een actiescène die doet denken aan 'The King's Man'.

De film eindigt met het camerashot dat uit de flatgebouwen komt om zo alle zes kamers te onthullen en landt op de slogan: ‘Verhalen die je verwacht + zoveel meer’.

Het idee voor de campagne, geregisseerd door Ian Pons Jewell, werd intern gecreëerd en de AV-uitvoering werd verzorgd door Leo Burnett Londen. De campagne zal te zien zijn op tv, in de bioscoop en op sociale media.

Usama Al-Qassab, Vice President Marketing Disney+ EMEA, The Walt Disney Company, zegt: 'Disney staat synoniem voor tijdloze storytelling en met deze campagne willen we ervoor zorgen dat kijkers begrijpen dat Disney+ de thuisbasis is van een grote verscheidenheid aan iconische content. Van 'Encanto' en 'The Book of Boba Fett' tot 'Pam & Tommy' en 'The Walking Dead' en onze aankomende Europese Originals. Onze abonnees kunnen zowat alles vinden waar ze zin in hebben op Disney+. Sommigen kunnen zelfs verrast zijn door wat ze vinden.'

Publicis Groupe UK's Chief Creative Officer Ben Mooge, in samenwerking met het Leo Burnett London team, vertelt: 'Disney+ is hard op weg bekend te worden voor series en films die verder gaan dan het verwachte - zoals zo velen van ons die onlangs een tijdreis maakten met de'"Beatles: Get Back' onlangs kunnen getuigen. Disney heeft bijna 100 jaar rijke erfenis op het gebied van storytelling en productie - dus we hebben dezelfde zorg en vakmanschap in het brengen van deze vertrouwde maar verrassende 'House of Disney+' tot leven gebracht. Door CGI te combieren met live-action en alles daar tussenin, heeft Ian ons geholpen een film te maken die de content op Disney+ waardig is.'

Sinds de lancering in 2019 heeft Disney+ een snelle groei in abonnees gegenereerd. Disney+ in EMEA breidde zijn contentaanbod uit en biedt het nieuwste van 20th Century Studios, Disney Television Studios, FX en Searchlight Pictures aan, verspreid over een breed scala aan genres van reality-tv, drama, komedie en sci-fi naast content van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, en National Geographic. Dankzij gebruiksvriendelijk ouderlijk toezicht biedt Disney+ een familievriendelijke kijkervaring. Voor de gemoedsrust van ouders en verzorgers kunnen abonnees toegangslimieten instellen voor meer volwassen content en profielen aanmaken die beveiligd zijn met een toegangscode, naast de bestaande Kinderprofielen.

De campagne gaat van start in de aanloop naar 'Pam & Tommy' (2 februari), 'The Walking Dead' (21 februari) en 'The King's Man' (23 februari).