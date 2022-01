'HOTEL TRANSYLVANIA: TRANSFORMANIA' vrijdag wereldwijd in première op Prime Video

Drac en de Pack zijn terug, zoals je ze nog nooit gezien hebt in Hotel Transylvania: Transformania. Ontmoet je favoriete monsters opnieuw voor een gloednieuw avontuur dat Drac (Brian Hull) voor zijn meest angstaanjagende taak tot nu toe stelt.

Wanneer Van Helsing's (Jim Gaffigan) mysterieuze uitvinding, de 'Monsterification Ray', de mist ingaat, worden Drac en zijn monstervrienden allemaal getransformeerd in mensen, en Johnny (Andy Samberg) wordt een monster! In hun nieuwe ongeschikte lichamen moeten Drac, ontdaan van zijn krachten, en een uitbundige Johnny, die houdt van het leven als monster, samenwerken en de wereld over racen om een geneesmiddel te vinden voordat het te laat is, en voordat ze elkaar gek maken. Met de hulp van Mavis (Selena Gomez) en de hilarische Drac Pack, is het een race om een manier te vinden om zichzelf terug te schakelen voordat hun transformaties permanent worden.

In de film zijn ook de stemmen te horen van Kathryn Hahn (Ericka), Steve Buscemi (Wayne), Molly Shannon (Wanda), David Spade (Griffin the Invisible Man), Keegan-Michael Key (Murray), Fran Drescher (Eunice), Brad Abrell (Frank), en Asher Blinkoff (Dennis). In Nederland is de film nagesynchroniseerd door Ferry Doedens, Joey Schalker, Liza Sips, Ilse Warringa, Paul Groot, Marcel Jonker, Marjolein Spijkers, Charley Luske, Fernando Halman, Edward Reekers, Huub Dikstaal, Tony Neef, Jannemien Cnossen, Hidde Petiet, Manou Jue Cardoso, Fien van Doesburg en Jack Toorop.

Voor het laatste hoofdstuk van de 'Hotel Transylvania'-filmreeks keert franchise-bedenker Genndy Tartakovsky terug als een van de scenaristen en uitvoerend producenten. Selena Gomez is ook uitvoerend producent, terwijl ze haar rol herneemt als Drac's dochter, Mavis, naast Andy Samberg, die terugkeert als Johnny. De film is geregisseerd door Derek Drymon en Jennifer Kluska, geproduceerd door Alice Dewey Goldstone en geproduceerd door Tartakovsky, Michelle Murdocca en Gomez. Het verhaal is van Genndy Tartakovsky met een scenario van Amos Vernon, Nunzio Randazzo en Genndy Tartakovsky.

Geregisseerd door Derek Drymon en Jennifer Kluska

Geschreven door Amos Vernon, Nunzio Randazzo en Genndy Tartakovsky

Met de stemmen van Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Brian Hull, Fran Drescher, Brad Abrell, Asher Blinkoff

'HOTEL TRANSYLVANIA: TRANSFORMANIA', vanaf vrijdag 14 januari op Amazon Prime Video.